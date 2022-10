വ്യാപക മഴ തുടരുന്നു; 12 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു വ്യാപക മഴ തുടരുന്നു. ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണു യെലോ അലർട്ട്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, വയനാട് ഒഴികെ 9 ജില്ലകളിൽ നാളെ യെലോ അലർട്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണു സാധ്യത. കേരള– കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തൽക്കാലം തടസ്സമില്ല.

തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരത്തെ ചക്രവാതച്ചുഴി, ഇതിൽ നിന്നു വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെ കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും മുകളിലൂടെ ന്യൂനമർദ പാത്തി, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിൽ മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴി എന്നിവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാപക മഴയ്ക്കു കാരണം. വ്യാഴാഴ്ച ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടാൽ മഴ ഇനിയും ശക്തമാകും.

∙ മഴ കൂടുതൽ 4 ജില്ലകളിൽ

ഒരാഴ്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ഏറെയും ലഭിച്ചത് വയനാട്, ഇടുക്കി, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ. ഒരാഴ്ച മുൻപ് മഴക്കണക്കിൽ ഏറെ പിന്നിലായിരുന്നു ഈ ജില്ലകൾ. വയനാട് ജില്ലയിൽ പെയ്തത് 19% അധിക മഴയാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇടുക്കി 15.95 സെ.മീ., തിരുവനന്തപുരം 12.35, പത്തനംതിട്ട 11.38, വയനാട് 10.34 എന്നിങ്ങനെ മഴ ലഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ച എറണാകുളം നേര്യമംഗലത്ത് 10 സെ.മീ. മഴ പെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പെരുങ്കടവിള, പാലക്കാട്ടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 7 സെ.മീ. വീതവും മഴ കിട്ടി..

English Summary: Low pressure may form over Bay of Bengal; Chance of Heavy Rain in Kerala