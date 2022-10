ശനിയാഴ്ച വരെ വ്യാപക മഴ; 9 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനു മുകളിൽ ചക്രവാ‍തച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ശനിയാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ വ്യാപക മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 9 ജില്ലകളിലും നാളെ കാസർകോട് ഒഴികെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചക്രവാതച്ചുഴി 48 മണിക്കൂറിനകം തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾ‍ക്കടലിൽ എത്തി ന്യൂനമർദമായി ശക്തി പ്രാപി‍ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറ്–വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചു മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾ‍ക്കടലിൽ തീവ്രന്യൂന മർ‍ദമായും ശേഷം ചുഴലിക്കാ‍റ്റായും ശക്തി പ്രാപിക്കു‍ം. അറബി‍ക്കടലിൽ മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്തിനു സമീപവും ചക്രവാത‍ച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു.

∙ യെലോ അലർട്ട്:

ഇന്ന്– പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്.

നാളെ– തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ.

കേരള–കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തട‍സ്സമില്ല. കേരള തീരത്ത് ഇന്നും നാളെയും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ (ചിലപ്പോൾ 60 കി.മീ. വരെ) വേഗത്തിൽ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇന്നലെ 12 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടാണു പ്രഖ്യാപിച്ചിരു‍ന്നതെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടായി മാറി.

English Summary: Cyclonic storm likely to form over Bay of Bengal