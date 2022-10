സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കില്ലെന്ന് വിസി, അന്ത്യശാസനം നൽകി രാജ്ഭവൻ; പോര് തുടരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സർവകലാശാലാ സെനറ്റിൽ നിന്നു 15 പേരെ പുറത്താക്കിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ഉത്തരവിൽ അവ്യക്തതയും നിയമ പ്രശ്നവും ഉള്ളതിനാൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.വി.പി.മഹാദേവൻ പിള്ള ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ചു. എന്നാൽ ഇതു തള്ളിയ രാജ്ഭവൻ, ഗവർണറുടെ തീരുമാനം അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നു വിസിക്ക് അന്ത്യശാസനം നൽകി.

ഉത്തരവിൽ ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറി ഒപ്പു വച്ചത് നിയമപ്രകാരമാണെന്നും വിസി ഉന്നയിച്ച തടസ്സവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തായ സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമ നടപടിയെ സഹായിക്കാനാണ് വിസിയുടെ കത്ത് എന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. സർവകലാശാലയിൽ ഒട്ടേറെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും വിരമിക്കാൻ പോകുന്ന വിസിയെ നടപടിയിൽ നിന്നു ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഗവർണറുടെ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതിയത്.

ക്വോറം ഇല്ലാതെ പിരിയേണ്ടി വന്ന സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്ന 15 അംഗങ്ങളെ ഗവർണർ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും വിസിയാണ് വിജ്ഞാപനമിറക്കേണ്ടത്. സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ ഉത്തരവിൽ ഗവർണർക്കു പകരം ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറി ഒപ്പുവച്ചത് ചട്ട വിരുദ്ധമാണെന്നും ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളായ 4 വകുപ്പു മേധാവികൾ ഔദ്യോഗിക തിരക്കു മൂലമാണ് യോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നതെന്നും കത്തിൽ വിസി വാദിക്കുന്നു.

വിസിമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവുകളിലും വിവിധ നാമനിർദേശങ്ങളിലും ഗവർണറുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നത്. സെനറ്റിൽ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കോടതിയിൽ നിന്നു സ്റ്റേ കിട്ടുന്നതിനു സാവകാശം ലഭിക്കാനാണ് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ വിസി മടിക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. 2011ൽ സർക്കാർ നാമനിർദേശം ചെയ്ത 6 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെയും 2012ൽ ഗവർണർ നാമനിർദേശം ചെയ്ത 3 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെയും പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പുറത്താക്കൽ നടപടി ഹൈക്കോടതി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

