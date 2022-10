നരബലി: പീഡനക്കുറ്റം കൂടി ചുമത്താൻ നീക്കം; സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഷാഫി പദ്ധതിയിട്ടു

കൊച്ചി ∙ നരബലിക്കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിനു പുറമേ പീഡനക്കുറ്റം കൂടി ചുമത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നിയമോപദേശം തേടി. പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നെന്ന അതീവഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കുറ്റം ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണു നീക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ഷാഫി (റഷീദ്), ഭഗവൽ സിങ് എന്നിവരുടെ ശേഷി പരിശോധന ഇന്നലെ പൊലീസ് നടത്തി.

പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ പ്രതികളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പരിശോധിച്ചു വിലയിരുത്തണമെന്നു കോടതി നിർദേശമുണ്ട്. ഷാഫി, ഭഗവൽ സിങ് എന്നിവരുടെ ദേഹ പരിശോധനയിൽ സംശയകരമായ ചില മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തി.

പ്രതികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ പത്മയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സഹോദരിയും മകനും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തിയ എറണാകുളം ഗാന്ധിനഗറിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്നലെ ഷാഫിയെ എത്തിച്ചു തെളിവെടുത്തു. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പത്മയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന്‌ ഊരിയെടുത്ത 39 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പണയം വച്ചു 1.10 ലക്ഷം രൂപയാണു ഷാഫി വാങ്ങിയത്‌.

സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഷാഫി പദ്ധതിയിട്ടു

കൂട്ടുപ്രതികളായ ദമ്പതികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനും മുഖ്യപ്രതി ഷാഫി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ്. ശ്രീദേവിയെന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഇവരെ വീഴ്ത്തിയ അതേ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു പുതിയ വ്യാജ പ്രൊഫൈലിലൂടെ പിന്നീട് ഇവരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഷാഫിയുടെ പദ്ധതി. ആരോഗ്യവും ഓജസ്സും ലഭിക്കാൻ മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചിലരെ അറിയാമെന്നും ആഭിചാര കൊലയ്ക്കു ശേഷം ഇരകളുടെ മാംസത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില ലഭിക്കാമെന്നും ഷാഫി കൂട്ടുപ്രതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടിയാണു 10 കിലോഗ്രാം മാംസം ഇവർ റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചത്.

മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും

കോട്ടയം ∙ ഇലന്തൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കെടുക്കും. റോസ്‍ലിയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയാണ് ആദ്യം നടത്തുക. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ മാത്രമാണു പൂർത്തിയായതെന്നും കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമായതിനാലാണു മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വൈകുന്നതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റോസ്‌ലിയുടെ മകൾ മഞ്ജു വർഗീസ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എം.എം.മണി എംഎൽഎക്കും പരാതി നൽകി.

