നോർവേയിൽ കുപ്പിവെള്ളക്കച്ചവടം കണ്ടില്ല, നമുക്കും അനുകരിക്കാം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണഫലങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ പര്യടനം മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പഠന–ഗവേഷണ മേഖലകളിലെ സഹകരണം, പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യത, പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ, മലയാളി സമൂഹവുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം, സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രഫീൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കും.

വിദേശത്തുള്ള പ്രഫഷനലുകളുടെ കഴിവും നൈപുണ്യവും വിനിയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത, വിദ്യാർഥി കുടിയേറ്റം, യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള അനധികൃത റിക്രൂട്മെന്റ്, പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയും ലോക കേരള സഭയുടെയും പ്രവർത്തന ഏകോപനം, ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ലോക കേരള സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവർക്കു സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ കുടിയേറ്റം സാധ്യമാക്കും. നവംബറിൽ ഒരാഴ്ച നീളുന്ന യുകെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘കുപ്പിവെള്ളമില്ലാതെ നോർവേ’

നോർവേയിൽ കുപ്പിവെള്ളക്കച്ചവടം കണ്ടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഏതു ജലാശയത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് എടുത്തു കുടിക്കാനാവുന്ന പോലെ ശുദ്ധമാണു വെള്ളം. നമുക്കും നോർവേ മാതൃക അനുകരിക്കാനാകും. ലണ്ടനിലെ ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരിയിൽ കാൾ മാർക്സിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതും മാർക്സ് സ്മാരക ലൈബ്രറി സന്ദർശിച്ചതും അവിസ്മരണീയ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

