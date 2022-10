മുൻ വിസി ഡോ.ജെ.വി. വിളനിലം അന്തരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ട കേരള സർവകലാശാലാ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.ജോൺ വർഗീസ് വിളനിലം ( ജെ.വി.വിളനിലം– 87) അന്തരിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9ന് ശ്രീകാര്യം ചാവടിമുക്ക് ഗാന്ധിപുരത്തെ വസതിയിൽ എത്തിക്കും. തുടർന്നു ശ്രീകാര്യം സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷ. സംസ്കാരം 1.30ന് മലമുകൾ സെമിത്തേരിയിൽ.

വിദേശ മാതൃകയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയത് വിളനിലമാണ് . സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (യുഐടി) സ്ഥാപിച്ചതും താളംതെറ്റിയ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനെ ചിട്ടയുള്ളതാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു.

അധ്യാപക ദമ്പതിമാരായ ചാണ്ടി വർഗീസിന്റെയും ഏലിയാമ്മയുടെയും മകനായി 1935ൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലിഷിൽ എംഎ ബിരുദം നേടി. അവിടെ നിന്നും അമേരിക്കയിലെ ടെംപിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡിലിറ്റ് ബിരുദം നേടി. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജേണലിസം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അധ്യാപകനായി. 1992 ൽ വൈസ് ചാൻസലറായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് അംഗീകാരമില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് വിസിക്കെതിരെ അന്ന് എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സമര പരമ്പര അരങ്ങേറി. എന്നാൽ സർക്കാർ നിയമിച്ച അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ വിളനിലത്തിന് ആവശ്യത്തിലേറെ യോഗ്യതയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി.

അന്നു സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ വിദ്യാർഥി സംഘടനാ നേതാവിന് ഉൾപ്പെടെ പിന്നീടു പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതും സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് സിപിഎം നേതാവ് ജി.സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെ 6 അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയതും തുടർ ചരിത്രം.

ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലുമായി ഒട്ടേറെ അക്കാദമിക് പുസ്തകങ്ങളും വിളനിലം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനി വിളനിലമാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: സന്തോഷ്, പ്രകാശ് (ഇരുവരും അമേരിക്കയിൽ എൻജിനീയർമാർ), പരേതനായ സുരേഷ്. മരുമക്കൾ: സ്നേഹ, ലുലു (അമേരിക്ക)

English Summary: John V Vilanilam, Ex Vice Chancellor Of University Of Kerala, Passes Away