അപകടത്തിൽപെട്ടയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം

കൊച്ചി ∙ മദ്യപിച്ചു ബൈക്ക് ഓടിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഇടിച്ചു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആശ്രിതർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമായ 7 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു.

അപകടത്തിനു കാരണം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണെന്നും മദ്യലഹരിയിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചതല്ലെന്നുമുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ഉത്തരവ് ശരിവച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലി ഉത്തരവിട്ടത്. ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉത്തരവിനെതിരെ നാഷനൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകിയ ഹർജിയാണു ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത്.

ജലസേചന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 2009 മേയ് 19 നാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. എതിരെ വന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രക്തത്തിൽ അളവിൽ കവിഞ്ഞ തോതിൽ മദ്യം കണ്ടെത്തിയെന്നും മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്നാണു ജീവനക്കാരന്റെ ഭാര്യ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചത്. മദ്യം കഴിച്ചെന്നതും മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്നു എന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഓംബുഡ്സ്മാൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Person met with accident even if drunk should be given compensation