പൊലീസ് മർദിച്ചെന്ന പരാതി; നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

കൊല്ലം ∙ കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെയും സൈനികനായ സഹോദരനെയും മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ 4 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സസ്പെൻഷൻ. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ കെ.വിനോദ്, എസ്ഐ എ.പി. അനീഷ്, എഎസ്ഐ ആർ. പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ മണികണ്ഠൻ പിളള എന്നിവർക്കാണു സസ്പെൻഷൻ. അനീഷ്, പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ വി.ആർ ദിലീപ് എന്നിവരെ നേരത്തേ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു.

വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐ പേരൂർ മേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പേരൂർ ഇന്ദീവരത്തിൽ വിഘ്നേഷ് (25), സൈനികനായ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ വിഷ്ണു (30) എന്നിവരെ മർദിച്ച സംഭവത്തിലാണു നടപടി. ഓഗസ്റ്റ് 25 ന് ലഹരിമരുന്നുമായി 2 യുവാക്കൾ പൊലീസ് പിടിയിലായതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇവരിൽ നിന്നു കിട്ടിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിളികൊല്ലൂരിലെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎയും പണവുമായി ദമ്പതികളടക്കം 4 പേരും അറസ്റ്റിലായി. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ വിഷ്ണുവും വിഘ്നേഷും സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം കാട്ടുകയും വിഷ്ണു കയ്യിലെ ഇരുമ്പുവള ഊരി എഎസ്ഐ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് വിശദീകരണം. തലയ്ക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പൊലീസുകാരെ മർദിച്ചെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഷ്ണുവും വിഘ്നേഷും 12 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നു. ഇതെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു പരാതി നൽകി. അറസ്റ്റിലായവർക്കു ജാമ്യമെടുക്കാൻ നാട്ടുകാരനായ പൊലീസുകാരനാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. എംഡിഎംഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയെഴുതി പൊലീസ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ ജാമ്യം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു പിന്മാറി. ഇതിനിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിഷ്ണുവും സ്റ്റേഷനിലെത്തി.

വിഷ്ണുവിന്റെ ബൈക്ക് പാർക്കു ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനൊടുവിൽ മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിഘ്നേഷ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റു പൊലീസുകാരും മർദിച്ചു. കേസിൽപെട്ടതോടെ തന്റെ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹം മുടങ്ങിയെന്നും പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയുടെ ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വിഘ്നേഷ് പറയുന്നു. സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സഹോദരന്മാർക്കും പൊലീസുകാരനും മർദനമേറ്റെന്നു കണ്ടെത്തി. സ്റ്റേഷനിൽ കയ്യാങ്കളി നടന്നിട്ടും ഇടപെടാതിരുന്ന സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ദിലീപിനെതിരെ കൂടുതൽ നടപടി വേണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തു.

മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു

∙ സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗം വി.കെ ബീനാകുമാരി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു നിർദേശം നൽകി.

∙ ‘കേരളത്തിൽ പൊലീസ് അക്രമം നടത്തുന്നതു സിപിഎമ്മിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ്. ക്രമസമാധാനം നടപ്പാക്കേണ്ട പൊലീസ് തന്നെ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. കിളികൊല്ലൂർ സംഭവത്തിൽ പൊലീസുകാരെ സ്ഥലംമാറ്റിയതു കൊണ്ടു മാത്രം പരിഹാരമാകുന്നില്ല. പിന്നിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്ന ബലത്തിലാണ് എസ്എച്ച്ഒയും സംഘവും പെരുമാറിയത്.’ – വി.ഡി.സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

∙ ‘കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മർദനത്തിൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണം. മർദനം സർക്കാരിന്റെ നയമല്ല. പൊലീസ് വീഴ്ച അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.’ – കാനം രാജേന്ദ്രൻ, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

