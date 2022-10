നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: വിചാരണക്കോടതി മാറ്റാനുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്വട്ടേഷൻ പീഡനക്കേസിൽ വിചാരണക്കോടതി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളി. ഇതോടെ വിചാരണ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ തന്നെ തുടരും. ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെത്തുടർന്നാണ് നടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കോടതി മാറ്റുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അജയ് രസ്തോഗി, സി.ടി.രവികുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

പക്ഷപാതപരമായ സമീപനത്തിന്റെ പേരിൽ വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നതിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയന്ന് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കേൾക്കാൻ പല ജഡ്ജിമാരും തയാറാകുന്നില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിക്കു വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ഹണി എം.വർഗീസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കോടതിമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേസിൽ നീതിപൂർവമായ വിചാരണ നടക്കില്ലെന്ന ആശങ്ക നടിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ ആർ.ബസന്ത് ഉന്നയിച്ചു. നടൻ ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയ ശബ്ദശകലമാണു നടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. കേരളത്തിലെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ ദിലീപിനയച്ച സന്ദേശത്തിൽ വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടെന്ന് ബസന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാൽ, നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ദിലീപുമായി ജഡ്ജി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിന് തെളിവുണ്ടോയെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ കേസുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജഡ്ജി എന്തു പിഴച്ചു എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. ദിലീപിന് വേണ്ടി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോഹത്ഗി ഹാജരായി.

