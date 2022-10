എൽദോസിനെതിരെ ഉടൻ പാർട്ടി നടപടിയില്ല; തീരുമാനം അച്ചടക്ക സമിതിക്കു വിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്ത്രീപീഡനക്കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കെതിരെ ഉടൻ പാർട്ടി നടപടിയില്ല. നടപടി സ്വീകരിക്കണോ എന്ന തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് അച്ചടക്ക സമിതിക്കു വിട്ടു. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും എൻ.അഴകേശനും ഡോ.ആരിഫയും അടങ്ങുന്നതാണ് അച്ചടക്ക സമിതി. തിരുവഞ്ചൂർ ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എൽദോസിന്റെ വിശദീകരണക്കത്ത് കൈമാറിയേക്കും.

ഉടൻ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്നും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനുണ്ടെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ‘‘എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. യുവതി പരാതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയതിനു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പരാതിക്കു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന എൽദോസിന്റെ ആരോപണവും പരിശോധിക്കും’’– സുധാകരൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Congress not to take action against Eldhose Kunnappilly soon