കിളികൊല്ലൂർ സംഭവം: അന്വേഷണം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്; സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും

കൊല്ലം ∙ കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെയും സൈനികനായ സഹോദരനെയും മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായകമാകും. മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് പുറത്തുവിട്ടതിനു പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസുകാരനെ നിലത്തിട്ടു മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസും പുറത്തുവിട്ടു. ഇതിനിടെ, സ്റ്റേഷനിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവും സൈനികനും അതിക്രമം കാട്ടുകയും പൊലീസുകാരനെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു വിട്ടു. പൊലീസുകാർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും തുടങ്ങി.

ഡിവൈഎഫ്ഐ പേരൂർ മേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പേരൂർ ഇന്ദീവരത്തിൽ വിഘ്നേഷ് (25), സൈനികനായ സഹോദരൻ വിഷ്ണു (30) എന്നിവർക്കെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് 25 നാണു കിളികൊല്ലൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിക്കൽ, ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ തുടങ്ങി 5 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത്. ഈ കേസാണ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസിപി: സക്കറിയ മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷിക്കുക.

എംഡിഎംഎ യുമായി പിടിയിലായ 2 യുവാക്കളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ വിവരമനുസരിച്ചു ദമ്പതികളടക്കം 4 പേരെക്കൂടി എംഡിഎംഎയും പണവുമായി അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ വിഷ്ണുവും വിഘ്നേഷും സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം കാട്ടുകയും എഎസ്ഐ പ്രകാശ് ചന്ദ്രനെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണു പൊലീസ് വിശദീകരണം.

എന്നാൽ ജാമ്യമെടുക്കാൻ വിളിച്ചുവരുത്തിയ തന്നെയും പിന്നീടെത്തിയ സഹോദരനെയും പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂത്രം കുടിക്കാൻ പരിഹസിച്ചെന്നുമാണു വിഘ്നേഷിന്റെ പരാതി. കേസിൽപെട്ടതോടെ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സഹോദരന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയെന്നും വിഘ്നേഷിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ വിഘ്നേഷും വിഷ്ണുവും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ പൊലീസ് അടക്കമുള്ളവരോടു തട്ടിക്കയറുകയും അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വാദം. അതിക്രമത്തിനിടെയുണ്ടായ പിടിവലിയിൽ എഎസ്ഐ പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കരണത്തടിക്കുന്നതും തുടർന്നു വിഷ്ണു പൊലീസുകാരനെ നിലത്തിട്ടു മർദിക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടത്.

വനിതാ പൊലീസുകാർ വിഷ്ണുവിനെ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ ചോരയൊലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. മർദനം തടയുകയായിരുന്നെന്നാണു വിഷ്ണുവിന്റെ മൊഴി. സംഭവത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഉൾപ്പെടെ 4 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 5 പൊലീസുകാർക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം, സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ എംഡിഎംഎ മാഫിയയ്ക്കു ബന്ധമുണ്ടോയെന്നു ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

