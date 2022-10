എൽദോസിനെതിരെ പാർട്ടി നടപടിയുണ്ടാകും: കെ.സുധാകരൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കു കോടതി ജാമ്യം നൽകിയാലും പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്ക സമിതി വിഷയം പരിശോധിച്ച ശേഷം നടപടിയെടുക്കും. എൽദോസിന്റെ പ്രവൃത്തി കോൺഗ്രസിനു നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹം തെറ്റു ചെയ്തുവെന്നാണു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. എൽദോസിന്റെ വിശദീകരണം പാർട്ടി അതേപടി വിശ്വസിക്കില്ല.

ശശി തരൂർ വലിയ പ്രതിഛായയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. തരൂരിനെ ട്രെയ്നി എന്നു താൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. തരൂർ കോൺഗ്രസ് വിടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കർഷകർ ആത്മഹത്യാമുനമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിദേശയാത്ര നടത്തുകയാണ്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ നിയമിച്ചത് ആർഎസ്എസ് സർക്കാരാണെന്നതു ശരിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആർഎസ്എസ് അജൻഡ നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നതിനു തെളിവില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

ജാമ്യം ലഭിച്ചത് സങ്കടകരം: പരാതിക്കാരി

പെരുമ്പാവൂർ ∙ പീഡനക്കേസിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്നു പരാതിക്കാരി പ്രതികരിച്ചു. പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും അവർ എൽദോസിന്റെ വസതിയിലെ തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിയപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി.

