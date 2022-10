സ്വർണ ദ്രാവകത്തിൽ ടവൽ മുക്കി കടത്ത്; യുവാവ് പിടിയിൽ

നെടുമ്പാശേരി ∙ സ്വർണക്കടത്തിൽ പുത്തൻ തന്ത്രവുമായി കള്ളക്കടത്തുകാർ. സ്വർണ ദ്രാവകത്തിൽ മുക്കിയ ടവലുകളാണ് പുതിയ മാർഗം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്പൈസ്ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ തൃശൂർ സ്വദേശി ഫഹദ് (26) ആണ് ഈ സ്വർണക്കടത്തു രീതി പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിയിലായത്.

കസ്റ്റംസിന്റെ ബാഗ് പരിശോധനയിൽ നനവുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അതു കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ടവൽ ആണെന്നും വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടും മുൻപ് കുളിച്ച ശേഷം ഉണങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ടവൽ മടക്കി ബാഗിൽ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണു പറഞ്ഞത്. തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ചെണ്ണം ബാഗിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതോടെയാണ് സ്വർണക്കടത്തു തന്ത്രത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. സ്വർണം ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കി അതിൽ ടവൽ മുക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവ നന്നായി പാക്ക് ചെയ്ത് പുതുതായി വാങ്ങിയതെന്ന രീതിയിൽ ബാഗിൽ ഒളിപ്പിക്കും.

കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ‍ ‘സ്വർണ’ ടവലുകൾ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈകളിലെ ഗ്ലൗസിൽ പതിഞ്ഞ സ്വർണം.

സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ടവൽ ആണെന്നേ ആദ്യം തോന്നൂ. നനവ് കണ്ടതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംശയം തോന്നാൻ കാരണമായത്. സ്വർണ നിറമോ അനുബന്ധ നിറങ്ങളോ ഉള്ള ടവലുകളാണ് കടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. സ്കാനറിലെ പരിശോധനയിലും സ്വർണമാണെന്ന് സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 5 ടവലും കൂടി 3.12 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട്. ഇതിൽ 15% മുതൽ 20% വരെ സ്വർണം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം.

കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 8 ഐഫോൺ പിടികൂടി

നെടുമ്പാശേരി ∙ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 8 ഐഫോണുകൾ കസ്റ്റംസ് എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് പിടികൂടി. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 9 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരും ഇവയ്ക്ക്. ഇന്നലെ എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാസ് ആണ് ബാഗേജിൽ വിദഗ്ധമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ഫോണുകൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 20 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന ഒരു സ്വർണ ബിസ്കറ്റും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണുകൾക്ക് 38.5 ശതമാനമാണ് കസ്റ്റംസ് നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നികുതി വെട്ടിച്ച് കടത്തുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലാഭമാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

