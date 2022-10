സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ ആശ്രമം ഔഷധിക്കു വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ നീക്കം

തിരുവനന്തപുര ∙ സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം ഔഷധിയുടെ വെൽനെസ് സെന്ററിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ നീക്കം. തിരുമല കുണ്ടമൻകടവിൽ കരമനയാറിനു തീരത്ത് 73 സെന്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആശ്രമത്തെ വെൽനെസ് സെന്ററായി മാറ്റാനുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ മെഡിവെൽനെസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ഔഷധിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഔഷധി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ഹൃദിക് ആശ്രമം സന്ദർശിച്ച് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണെന്നു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ആയുർവേദ കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും അന്തരീക്ഷവും ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ആദ്യം നിർദേശം വന്നത്. എന്തു തരം പദ്ധതിയാണു നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന ധാരണയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. വെൽനെസ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ആശ്രമം പരിഗണിച്ചത്. ഔഷധി ചെയര്‍പഴ്സൻ ശോഭന ജോർജും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശ്രമം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

ഈ ആശ്രമം 2018 ഒക്ടോബർ 27 ന് പുലർച്ചെ തീവച്ചു നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഇതുവരെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അനന്തര നടപടികളും മരവിച്ചു.

