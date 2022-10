‘ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയാൽ 5 ലക്ഷം തരണമെന്ന് സംവിധായിക; വഞ്ചിച്ചു, ആത്മഹത്യ ചെയ്യും’

വിഴിഞ്ഞം∙ സിനിമാ അഭിനയ മോഹവുമായെത്തിയ യുവാവിനെ കരാറിൽ കുടുക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അശ്ലീല ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചെന്നു പരാതി. ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ് മാതൃകയിലുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറക്കാർക്കെതിരെയാണു വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി പരാതി നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും ലഭിച്ച പരാതിയിൽ വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കവടിയാർ സ്വദേശിയായ വെബ് സീരീസ് സംവിധായികയ്ക്കെതിരെയും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെതിരെയും വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിനാണു കേസെടുത്തതെന്നു വിഴിഞ്ഞം എസ്എച്ച്ഒ പ്രജീഷ് ശശി പറഞ്ഞു.

തന്നെ വഞ്ചിച്ചതാണെന്നും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു. എന്നാൽ 90% നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ചിത്രമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയും കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷവുമാണു ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയതെന്നാണ് അണിയറക്കാരുടെ വാദം. തെളിവായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യവും പുറത്തുവിട്ടു.

യുവാവ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ:

8 വർഷമായി സീരിയൽ, സിനിമാ രംഗത്തു ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നു. സിനിമാ മേഖലയിലെ സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അരുവിക്കരയിലെ വില്ലയിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. ആദ്യ ദിനം 2 സീൻ എടുത്തു, കരാറിലും ഒപ്പിട്ടു. അതിനു ശേഷമാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിയായ നടിക്കൊപ്പം അശ്ലീല രംഗത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിനാൽ ചെയ്തേ പറ്റൂവെന്നു സംവിധായിക നിർബന്ധിച്ചു. വായിച്ചു നോക്കാതെയാണു കരാർ ഒപ്പിട്ടതെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി 5 ലക്ഷം രൂപ തരേണ്ടിവരുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മറ്റു വഴിയില്ലാതെ അഭിനയിച്ചു. പ്രതിഫലമായി 20,000 രൂപയും ലഭിച്ചു.

ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ചു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം വന്നതോടെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു. അണിയറക്കാരെ ബന്ധപ്പെട്ടു പടം റിലീസ് ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും പുറത്തിറങ്ങി. തുടർന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കമ്മിഷണർക്കും പരാതി നൽകിയത്. കൊച്ചിയിൽ വച്ച് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയെന്നും കടവന്ത്ര പൊലീസാണു പിന്തിരിപ്പിച്ചതെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

അതിനിടെ, സീരിയലിലെ നായികയുടെ വേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു തന്നെ ഈ അശ്ലീല ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറക്കാർ ചതിയിൽ പെടുത്തിയതെന്നു യുവനടി പരാതിപ്പെട്ടു. ‘‘മോശം സിനിമയിലാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്നു മനസ്സിലായതു രണ്ടാം ദിവസമാണ്. അതിനിടയിൽ കരാറിൽ ഒപ്പു വയ്പിച്ചിരുന്നു. അഭിനയിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയാൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ തരേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞു. അതു കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ വഴങ്ങി. മുഖം കാണിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയും ലംഘിച്ചു’’.

English Summary: Pornographic film: Police filed case against director and owners of OTT platform