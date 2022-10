മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്കിടെ പന്തൽ തകർന്നു; 59 പേർക്കു പരുക്ക്

ഉപ്പള (കാസർകോട്) ∙ മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള നടന്ന ബേക്കൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പന്തൽ തകർന്നുവീണ് 59 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഇതിൽ 3 വിദ്യാർഥികൾക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റു. ഇവർ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലാണ്. ആകെ 59 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി. ഇതിൽ 21 പേർ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ്. മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ബേക്കൂർ ഗവ. എച്ച്എസ്എസിലെ പന്തൽ തകർന്ന നിലയിൽ. ചിത്രം∙ മനോരമ

ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ കുട്ടികൾ പലരും പുറത്തായതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറോട് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരുക്കേറ്റ കുട്ടികളെ മംഗൽപാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി, കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് അധ്യാപകർക്കു തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

കലക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർചന്ദ്, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വൈഭവ് സക്സേന തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മഴയോ കാറ്റോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പന്തൽ തകരാൻ കാരണം നിർമാണത്തിലെ അപാകതയാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്. പന്തൽ കരാറുകാരനെയും 4 സഹായികളെയും മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

