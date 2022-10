എംഡിഎംഎ പ്രതികളുടെ കൈവശം 150 പേരുകളടങ്ങിയ ‘ഇടപാട്’ പട്ടിക; വിദ്യാർഥിനികൾ മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വരെ

തൃശൂർ ∙ കയ്പമംഗലത്ത് 15.2 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായ പ്രതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സൈസിനു ലഭിച്ചത് ഇടപാടുകാരായ 150 പേരുടെ പട്ടിക. ഇതിൽ വിദ്യാർഥിനികൾ മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നതായി പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. അര ഗ്രാമിന് 1500 രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു വിൽപന. ദിവസവും വാങ്ങുന്നവരും ഇടവിട്ടു വാങ്ങുന്നവരുമുണ്ട്. കടംവാങ്ങിയവരുടെ പട്ടിക പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിലും വിദ്യാർഥിനികളുണ്ട്.

മുപ്പതോളം കടലാസുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റിയൻപതോളം ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളാണുള്ളത്. എംഡിഎംഎ വാങ്ങിയവരുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, കൈപ്പറ്റിയ തുക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അര ഗ്രാം വീതം വാങ്ങുന്നവരാണു പട്ടികയിലേറെയും. വാങ്ങുന്ന മിക്കവരും ഇതു സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ പങ്കിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നു പ്രതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടിയാകാൻ സാധ്യതയേറി.

വാങ്ങുന്നവരുടെ പട്ടികയിലുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിതാക്കളെ വിവരമറിയിക്കാനുള്ള നടപടി എക്സൈസ് വേഗത്തിലാക്കി. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും അടിമത്തമുണ്ടാക്കുന്ന മാരക സിന്തറ്റിക് ലഹരിവസ്തുവാണ് എംഡിഎംഎ എന്നതിനാൽ കുട്ടികളെ ലഹരി വിമുക്തി ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയമാക്കേണ്ടിവരും. 16നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണു പട്ടികയിലേറെയും.

