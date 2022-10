സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളില്ലെന്ന് ഗവർണർ; പുറത്താക്കിയത് നോട്ടിസ് നൽകാതെ: സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ

കൊച്ചി ∙ കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റിൽനിന്നു 15 അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് നോട്ടിസ് നൽകുകയോ തങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാതെയെന്നു ഹർജിക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഗവർണറുടെ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്ന 31 വരെ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദേശിച്ചു. വൈസ് ചാൻസലർ (വിസി) നിയമനത്തിനുളള സേർച് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ചാൻസലറും സെനറ്റും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണു നടപടിയിൽ കലാശിച്ചത്.

ചാൻസലറുടെ അധികാരം അനിയന്ത്രിതമല്ലെന്നും സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വേച്ഛാപരമായ നടപടി പാടില്ലെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക്, നിയമനം കിട്ടുന്നവർക്കു സമാനമായ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ഗവർണറുടെ ഇച്ഛാനുസരണമുള്ള സേവന കാലാവധി മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ചാൻസലർക്കു വേണ്ടി അഡ്വ. ജെയ്ജു ബാബു വാദിച്ചു.

നോമിനേഷൻ പിൻവലിച്ച ചാൻസലറുടെ ഒക്ടോബർ 15ലെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളായ ഡോ. കെ.എസ്.ചന്ദ്രശേഖർ, ഡോ. കെ.ബിന്ദു, ഡോ. സി.എ.ഷൈല, ഡോ. ബിനു ജി.ഭീംനാഥ് എന്നിവരും, മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എസ്.ജോയ്, ‍ഡോ. എൻ.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ, ജി.പത്മകുമാർ, ഷെയ്ഖ് പി.ഹാരിസ്, ഡോ. പി.അശോകൻ, സുരേഷ് ബാബു, ടി.എസ്.യമുന ദേവി, ജി.കെ.ഹരികുമാർ, വി.അജയകുമാർ, ജി.മുരളീധരൻ, ബി.ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവരും നൽകിയ ഹർജികളാണു കോടതി പരിഗണിച്ചത്.

English Summary: Senate members does not have more rights says governor Arif Mohammad Khan