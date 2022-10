സ്വപ്നയുടെ ലൈംഗിക ആരോപണം: അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സതീശൻ; കേസെടുക്കണമെന്ന് സുധാകരൻ

ആലുവ/കണ്ണൂർ ∙ സിപിഎം നേതാക്കളായ മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും മുൻ സ്പീക്കർക്കും എതിരെ സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ച ലൈംഗിക ആരോപണത്തിൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്പേസ് പാർക്കിൽ തന്നെ നിയമിച്ചതു വിദേശ കമ്പനികളുമായി വിലപേശി കമ്മിഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെന്ന ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെയാണ്. സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മൊഴിയായി നൽകിയിട്ടു പോലും അന്വേഷണത്തിന് ഇഡി തയാറായിട്ടില്ല. ബിജെപിയും കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണയാണ് ഇതിനു കാരണം.

ആരോപണ വിധേയരായ സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻ മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, മുൻ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്ക് എതിരെയാണ് ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാന ആരോപണം നേരിടുന്ന എൽദോസിനെതിരെ കേസെടുത്ത പൊലീസ് സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് എതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സുധാകരൻ ചോദിച്ചു.

സർക്കാർ നിലപാട് തെറ്റ്: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

പാലക്കാട് ∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ അന്നത്തെ സ്പീക്കർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും എതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സരിത പറഞ്ഞാൽ മാത്രം കേസെടുക്കുകയും സ്വപ്ന പറയുമ്പോൾ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടതു സർക്കാർ നിലപാട് അംഗീകരിക്കില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്വർണം കടത്തിയ നാട്ടിൽ പൊലീസുകാർ മാങ്ങയും സ്വർണവും മോഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അദ്ഭുതമില്ല. സൈനികനെ ആക്രമിച്ചു വിരലൊടിച്ചതിനു കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരും. വിദേശത്തു കറങ്ങിയെത്തിയ മന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് കളിയിലാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചു.

English Summary: VD Satheesan and K. Sudhakaran against CPM former minister and Speaker on Swapna Suresh Allegation