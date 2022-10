തുലാസിൽ 5 വിസിമാർ; ഗവർണറുടെ നിലപാട് നിർണായകം, ഇന്നുരാത്രി തലസ്ഥാനത്തെത്തും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ (കെടിയു) വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കു ദൂരവ്യാപകഫലങ്ങൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിസി പുറത്താകുന്നത്. ബയോഡേറ്റ തെറ്റിച്ചു നൽകിയതിനു സർക്കാർ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് എംജി സർവകലാശാലാ വിസിയെ ഗവർണർ മുൻപു പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെടിയു വിസിയെ പുറത്താക്കിയതിന് സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് 5 വിസിമാർക്കു കൂടി ബാധകമാണെന്നിരിക്കെ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്.

കണ്ണൂർ, സംസ്കൃതം, ഫിഷറീസ്, എംജി, കേരള സർവകലാശാലകളിലെ വിസിമാരെ നിയമിച്ചപ്പോഴും ഒരു പേരു മാത്രമാണ് ഗവർണർക്കു സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി വിധി രാജ്യത്തെ നിയമം ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടു നിർണായകമാകും. ഇന്നു രാത്രിയോടെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിയെത്തും. വിധിപ്പകർപ്പു പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടി.

സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ വിസി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു പേരു മാത്രം നിർദേശിച്ചപ്പോൾ അത് യുജിസി വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഫയലി‍ൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ അദ്ദേഹം 2 മാസത്തോളം മാറ്റിവച്ചു. ഒടുവിൽ സർക്കാരിന്റെ നിർബന്ധത്തെത്തുടർന്നാണ് ഒപ്പിട്ടത്. ഫിഷറീസ്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമനത്തിനെതിരെ കേസുണ്ട്. കണ്ണൂർ, സംസ്കൃതം, ഫിഷറീസ്, എംജി, കേരള സർവകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമനം അസാധുവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ക്വോവാറന്റോ ഹർജി നൽകും.

ഗവർണറുടെ നിലപാട് നിർണായകം

സർവകലാശാലാ നിയമനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ, ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്ന കടുത്ത നിലപാടിനു കരുത്തു നൽകുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി. ഇതു സർക്കാരിനു കനത്ത തിരിച്ചടി ആണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം സർക്കാർ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. തീരുമാനം എടുത്തത് ഗവർണർ ആണെന്ന നിലപാടിലാണു സർക്കാർ.

കേരള സെനറ്റിൽനിന്ന് 15 പേരെ പുറത്താക്കിയതു സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി ഗവർണർക്കു തിരിച്ചടി ആണെന്ന വ്യാഖ്യാനം രാജ്ഭവൻ തള്ളി. ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കേസ് കേൾക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പകരക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതു മാത്രമാണു തൽക്കാലം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും രാജ്ഭവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Vice chancellor loses post on court order for the first time