കൂടുതൽ ഡിജിപിമാർ പറ്റില്ലെന്നു കേന്ദ്രം; 6 ഡിജിപി പദവി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ ശ്രമം പൊളിഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം ∙ നാലിൽ കൂടുതൽ ഡിജിപി തസ്തിക വേണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ തള്ളി. ജയിൽ മേധാവി തസ്തിക ഡിജിപി റാങ്കായി ഉയർത്തണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിലേതു പോലെ 172 ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള പഞ്ചാബിലും 4 ഡിജിപി പദവിയെ ഉള്ളൂവെന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണു കേരളത്തിന്റെ നിർദേശം കേന്ദ്രം തള്ളിയത്. ഇതോടെ എക്സ് കേഡർ ഉൾപ്പെടെ 6 ഡിജിപി പദവി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്മാറി.

ഇൗ മാസം 31 വിരമിക്കുന്ന ജയിൽ ഡിജിപി സുധേഷ് കുമാറിന്റെ ഒഴിവു വരുമ്പോൾ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണന് ഡിജിപി പദവി ലഭിക്കും. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാതെ ഡിജിപി പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് ആലോചന.

നിലവിൽ കേരളത്തിൽ പൊലീസ് മേധാവിയും വിജിലൻസ് മേധാവിയുമാണ് ഡിജിപി റാങ്കിലുളളത്. 2 എക്സ് കേഡർ ഡിജിപി തസ്തിക സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സൃഷ്ടിക്കാമെന്നതിനാലാണ് ജയിൽ, ഫയർ ഫോഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡിജിപി പദവിയുള്ളത്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റാൽ 2 വർഷം ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റരുതെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുള്ളതിനാലാണ് ഡിജിപി തസ്തിക വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

2022 ജനുവരിയിൽ വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അനിൽകാന്തിനെ പൊലീസ് മേധാവിയായി നിയമിച്ചതിനാൽ 2023 ജൂൺ വരെ പദവിയിൽ തുടരാം. ഇതോടെയാണ് 10 മാസം മുൻപ് തന്നെ ഡിജിപി റാങ്കിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന സീനിയർ എഡിജിപി ആനന്ദകൃഷ്ണന് ഡിജിപി റാങ്ക് ലഭിക്കാൻ വൈകിയത്. വരുന്ന മേയ് മാസം അദ്ദേഹം വിരമിക്കുകയും ചെയ്യും. ആനന്ദകൃഷ്ണനു ശേഷം പൊലീസ് ആസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള കെ.പത്മകുമാറിനാണ് ഡിജിപി പദവി ലഭിക്കുക.

സർവീസിൽ 30 വർഷം കഴിയുന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഡിജിപി റാങ്കിൽ എത്തി വിരമിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പ്രശ്നമാണ് കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മറ്റൊരു കാര്യം. ഐഎഎസിൽ 8 തസ്തികയാണ് ഡിജിപിക്കു തുല്യമായ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ ഉള്ളതെന്നതും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൗ വാദങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചാബിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കേന്ദ്രസർക്കാർ വെട്ടി.

English Summary: Central govt rejects plan to appoint more DGP's in Kerala