കേരളത്തിൽ യുജിസിയെ മറന്ന് നിയമം, നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ 5 വിസിമാരുടെ നിയമനം യുജിസി ചട്ടപ്രകാരമല്ലെന്ന വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ മറ്റു ചട്ടലംഘനങ്ങളും പുറത്ത്. കേരളയിൽ വൈസ് ചാൻസലർ നാളെ സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണ്. പുതിയ വിസിയെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സേർച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് യുജിസി ചട്ടം അനുസരിച്ചു സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ നിർദേശിക്കാതെ സർവകലാശാല ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു.

കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ മുൻ വിസി ശമ്പള ഇനത്തിൽ അധികം കൈപ്പറ്റിയത് 8.55 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതു തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന ഫയൽ കാണാനില്ല. 2014 ൽ 244 അധ്യാപകർക്കു കൂട്ടപ്രമോഷൻ നൽകിയതു സംബന്ധിച്ചു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനാ വിഭാഗം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും അപ്രത്യക്ഷമായി.

കാലിക്കറ്റിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ യുജിസി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്‍‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശം പാലിക്കുന്നില്ല. പ്രഫസർ, അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ നിയമനത്തിന് ഇൻഡക്സ് മാർക്ക് നൽകിയത് യുജിസി നിബന്ധനയ്ക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ ഡോ. പ്രിയ വർഗീസിനെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറായി നിയമിക്കുന്നതു യുജിസി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. എംജിയിലെ കോളജുകളിൽ ഹിന്ദി അസി.പ്രഫസർ നിയമനം സംബന്ധിച്ചു യുജിസി ചട്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായി സർവകലാശാല 2021 ഒക്ടോബർ 30ന് ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ട് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ അസി.പ്രഫസർ തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനവും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല (കുഫോസ്) യുജിസി വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിരുദ്ധമായി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചു നിയമനം നടത്തിയതായി 2019-20 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

∙ ‘കെടിയു വിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ച വിഷയമല്ല സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്. യോഗ്യത സംബന്ധിച്ചല്ല തർക്കം. സേർച് കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അക്കാദമിക് മികവു പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ഡോ. എം.എസ്.രാജശ്രീ.’ – മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു

