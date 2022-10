നഗ്നപൂജയ്ക്കു ശ്രമം: 4 പ്രതികൾ ഒളിവിൽ

ചടയമംഗലം (കൊല്ലം) ∙ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ യുവതിയെ നഗ്നപൂജയ്ക്കു വിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ മന്ത്രവാദി കുരിയോട് നെട്ടത്തേറ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ (43) ഉൾപ്പെടെ 4 പ്രതികൾ ഒളിവിൽ. ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ ഭർതൃമാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ കുരിയോട് നെട്ടേത്തറ ശ്രുതി ഭവനിൽ ലൈഷ (60)യെ കടയ്ക്കൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഷാലു സത്യബാബു, സഹോദരി ശ്രുതി, കുരിയോട് സ്വദേശി സിദ്ദിഖ് എന്നിവരാണു മറ്റു പ്രതികൾ. മന്ത്രവാദിയുടെ വീട് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണു പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. പൂജയ്ക്കായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുമായാണു മന്ത്രവാദി മുങ്ങിയതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കടന്നതായാണു സൂചന.

2016ൽ യുവതിയുടെ വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഭർത്താവും ഭർതൃമാതാവും ചേർന്നു മന്ത്രവാദത്തിനു നാഗൂർ, ഏർവാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നഗ്നപൂജയ്ക്കു നിർബന്ധിച്ചെന്നാണു പരാതി.

ഇന്നലെ ജബ്ബാറിന്റെ സഹായി സിദ്ദീഖിനെതിരെ അയാളുമായി പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഭാര്യയും മാതാവും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

English Summary: Search for four accused in nude pooja