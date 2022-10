സംശയകരമായ രീതിയിൽ ശുചിമുറിയിൽ; വിദ്യാർഥിനിയെ ഉപദ്രവിച്ച സുഹൃത്തിനെതിരെ കേസ്

കോട്ടയം∙ കടുത്തുരുത്തിയിൽ സംശയകരമായ രീതിയിൽ ദേവാലയത്തിനു സമീപം ശുചിമുറിയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിദ്യാർഥിനിയെയും സുഹൃത്തിനെയും പൊലീസ് പിടികൂടി. സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ സുഹൃത്ത് ശാരീരികമായ ഉപദ്രവിച്ചതായി വ്യക്തമായി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇന്നലെ രാവിലെയാണു സംഭവം. പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിയാണ് പെൺകുട്ടി. സുഹൃത്ത് തലയോലപ്പറമ്പ് വടകര സ്വദേശിയാണ്.



English Summary: Student and her friend held at Kaduthuruthy