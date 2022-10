കുടുക്കണമെന്ന് സർക്കാർ; വളഞ്ഞ വഴിയിൽ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം/കൊച്ചി ∙ പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ പെരുമ്പാവൂ‍ർ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കു മുൻകൂർജാമ്യം അനുവദിച്ച കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാകും ഹർജി നൽകുക. എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും കീഴ്ക്കോടതി ഇത് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ അറിയിക്കും.



എൽദോസ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതില്ലെന്നു വരുത്തി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി അന്വേഷണ സംഘം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറലുമായി ചർച്ചചെയ്തു. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പുത്തൻ ആരോപണങ്ങളിൽ പുളയുന്ന പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ഒരു പിടിവള്ളി ആവശ്യമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഒരു പ്രധാനി പൊലീസ് ഉന്നതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജാമ്യവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എൽദോസ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലെ അസി. കമ്മിഷണർ അനിൽ കുമാർ മുൻപാകെ ഹാജരായി. രാത്രിവരെ എൽദോസിനെയും പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡാമി പോൾ, ഡ്രൈവർ അഭിജിത് എന്നിവരെയും ചോദ്യംചെയ്തു. മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറിയെങ്കിലും എസി അതു കൈപ്പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ, പാസ്പോർട്ട് നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ എൽദോസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കുറ്റിയാണി സുധീർ ഹാജരാക്കി.

തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു. അപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ കൈപ്പറ്റാൻ പൊലീസ് തയാറായില്ല. അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്നു സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവുള്ളതിനാൽ ജാമ്യക്കാരെ ഹാജരാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വേണ്ട, അറിയിക്കാമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇന്നലെ ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്നു രാവിലെ ഹാജരാകണമെന്നും എൽദോസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവു ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയാൽ എൽദോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആലോചന. അതിനാലാണ് 2 ദിവസം മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും സെഷൻസ് കോടതി വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജാമ്യത്തിൽ വിടാത്തത്.

11 നിബന്ധനകളോടെയാണ് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി എൽദോസിനു മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 31 വരെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഹാജരാകണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യഉത്തരവിൽ പരാതിക്കാരിയെയും വിമർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Government to approach to high court against Eldhose Kunnappilly