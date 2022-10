പ്രകോപനങ്ങൾക്കു തടയിടാൻ ഗവർണറുടെ പരിച: മന്ത്രിയെ തളയ്ക്കാൻ ദേശദ്രോഹക്കുറ്റം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകൾക്കു പിന്നാലെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും അധികാരത്തിന്റെ കാഞ്ചി വലിക്കാൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈസ് ചാൻസലർമാരെ മാത്രമല്ല, മന്ത്രിമാരെ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ മടിയില്ലെന്ന അപകടകരമായ മുന്നറിയിപ്പ് ഗവർണർ നൽകി..



പഴയ പഞ്ചാബ് മോഡൽ പ്രസംഗം എന്ന പോലെ മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാലിൽ ഒരു ‘യുപി മോഡൽ പ്രസംഗം’ ആരോപിച്ച് ദേശദ്രോഹക്കുറ്റം വരെയാണു യുപി സ്വദേശിയായ ഗവർണർ ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ആ കത്ത് കയ്യോടെ മടക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ, സംസ്ഥാന ഭരണത്തലവനായ ഗവർണർ ദേശദ്രോഹക്കുറ്റം ആരോപിച്ച മന്ത്രിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ആർക്കും കേസിനു പോകാം. യുപിയെ അപമാനിച്ച മന്ത്രിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ച ഗവർണർ എന്ന ചിത്രമാകും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ പരക്കുന്നത്.

കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസിലെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും വിവാദ പരാമർശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം നടത്തിയില്ല. മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവും ഏറക്കുറെ അതേ സമീപനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബാലഗോപാൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു പരോക്ഷ വിമർശനത്തെ ഗവർണർ കയറിപ്പിടിച്ചു. ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള നിർദോഷമായ ഒരു കുത്ത് എന്നതിന് അപ്പുറം ഉള്ള വ്യാഖ്യാനം മാധ്യമങ്ങളും ആ പ്രസംഗത്തിനു നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, തന്റെ കത്തിൽ അസാധാരണമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണു ബാലഗോപാലിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഗവർണർ കൽപിച്ചത്. പ്രാദേശികവാദം ഉയർത്തി ദേശദ്രോഹിയായി സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് നേരത്തെ ധനവകുപ്പ് മുഖം തിരിച്ചത് രാജ്ഭവനു രുചിച്ചിരുന്നില്ല. മദ്യത്തിൽ നിന്നും ലോട്ടറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ മേനി നടിക്കുന്ന ധനമന്ത്രിയായി ബാലഗോപാലിനെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്ഭവനിലെ തന്റെ വാർത്താ സമ്മേളന വേളയിൽ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിനോടുള്ള രോഷമാണ് ഗവർണറുടെ വാക്കുകളിൽ പുറത്തു വന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ പക്ഷേ ‘അപ്രീതിക്ക്’ ഇരയായത് ബാലഗോപാലും.

നടപടി പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല; ഇതു മുന്നറിയിപ്പ്

കേരളത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കു ദേശീയ മാനം നൽകാനുള്ള ഗവർണറുടെ നീക്കം ഇതിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. തന്റെ കത്തിന്റെ പേരിൽ ബാലഗോപാലിനെതിരെ വിരൽ ഞൊടിക്കാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകില്ല എന്ന് അറിയാത്ത ആളല്ല ഗവർണർ. അതേസമയം നാളെ തനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടും മുൻപ് മന്ത്രിമാർ ഒരു വട്ടം കൂടി ആലോചിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുണ്ടാകും.

നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അടക്കം ഗവർണറുടെ യുപി സ്നേഹവും കേരള സർക്കാർ വിരുദ്ധതയും ചർച്ചയ്ക്കു വരും. അതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഗവർണറും ഡൽഹിക്കും യുപിയിലേക്കുമായി യാത്ര തിരിച്ചു.

English Summary: Governor to use anti national law against minister