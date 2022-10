വിസി ഇല്ലെങ്കിലും അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനം മുടങ്ങില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 11 വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനം കോടതിയോ ഗവർണറോ റദ്ദാക്കിയാലും സർവകലാശാലകളുടെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കില്ല. വിസിമാർ ഒപ്പിട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അംഗീകാരത്തെയും ബാധിക്കില്ല.

യുജിസി ചട്ടം അനുസരിച്ചു വിസിമാരും പിവിസിമാരും ഒന്നിച്ചു പുറത്താകുന്നതോടെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാകുമെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്നാണു നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എംജി സർവകലാശാലാ വിസി ആയിരുന്ന ഡോ.എ.വി.ജോർജിനെ 2013ൽ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവിടെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായില്ല. സീനിയർ പ്രഫസർക്കു വിസിയുടെ താൽക്കാലികച്ചുമതല നൽകി. ഡോ.ജോർജ് ഒപ്പുവച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാധുതയെയും ഇതു ബാധിച്ചില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതു സർവകലാശാലയും ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതു വൈസ് ചാൻസലർ പദവി വഹിക്കുന്ന ആളുമാണ്. ഈ പദവിയിൽ വ്യക്തികൾ മാറി വരുന്നതു പ്രശ്നമാവില്ല. വിസി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. ആനുകൂല്യങ്ങളും തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം കോടതി എടുത്തു പറയണം.

വിസിമാർ പുറത്തായാൽ പകരം മറ്റേതെങ്കിലും വിസിക്കോ സർവകലാശാലയിലെ സീനിയർ പ്രഫസർക്കോ ചുമതല നൽകണമെന്നു യുജിസി ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഇവർക്കു വിസിയുടെ പൂർണ അധികാരം ഉണ്ടാകും. അക്കാദമിക് വിദഗ്ധനു ചുമതല നൽകണം എന്നാണു യുജിസി ചട്ടം.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വിസിക്കു ചുമതല നൽകാമെന്നു തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും നിയമനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിസിമാർ സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യത്തിനില്ല. ആരോഗ്യ സർവകലാശാലാ വിസിക്കു കേരള സർവകലാശാലയുടെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2 സർവകലാശാലകൾക്കു സ്ഥിരം വിസി ഇല്ല.

വിസിയും സിൻഡിക്കറ്റും ഉള്ളപ്പോഴും സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നതു റജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ എന്നീ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. 2018 ൽ പിണറായി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലെയും റജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, ഫിനാ‍ൻസ് ഓഫിസർ പദവിയിലുള്ളവരെ ഓർഡിനൻസിലൂടെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ച ഇവരെ പുറത്താക്കാനായി പ്രായപരിധി 60 ൽ നിന്ന് 56 ആക്കുകയായിരുന്നു. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 26 പേരെയാണു പുറത്താക്കിയത്. എന്നിട്ടും സർവകലാശാലാ ഭരണത്തെ ബാധിച്ചില്ല.

English Summary: Ouster of VCs in Kerala will not affect university functioning