പരാതിക്കാരിയെ മർദിച്ചെന്ന പുതിയ കേസ്: എൽദോസിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് 31ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ മർദിച്ചെന്ന പുതിയ കേസിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എംഎൽഎയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതു 31ലേക്കു മാറ്റി. എൽദോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവ് അതുവരെ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി നീട്ടി.

പരാതിക്കാരിയെ മർദിച്ചെന്ന കേസിൽ എൽദോസും അഭിഭാഷകനും അടക്കം 5 പേരെ പ്രതിയാക്കി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അഭിഭാഷകരായ കുറ്റിയാനി സുധീർ, അലക്സ് എം.സ്കറിയ, ജോസ് ചെരുവിൽ, ഓൺലൈൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ രാഗം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയാണു പ്രതിയാക്കിയത്. അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫിസിൽ പരാതിക്കാരിയെ മർദിച്ചെന്നാണു വഞ്ചിയൂർ പൊലീസിന്റെ കേസ്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, മർദനം എന്നീ കുറ്റങ്ങളിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പാണു ചുമത്തിയത്.

എന്നാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.കമ്മിഷണർ അനിൽ കുമാർ കോടതിയിൽ സിഡി ഫയലും റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിച്ചില്ല. അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ കൂടി കേസ് എടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം. ഇന്നലെ എൽദോസിനെ പരാതിക്കാരിയുടെ പേട്ടയിലെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുത്തു. എൽദോസിനെതിരായ മറ്റൊരു പരാതി സൈബർ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇതിൽ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. കോടതി ഉത്തരവു വന്ന ശേഷം കൂടുതൽ കേസ് എടുക്കാനാണ് ക്രമസമാധാനച്ചുമതലയുള്ള ഉന്നതൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദേശം.

മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ ഹർജി

കൊച്ചി ∙ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എംഎൽഎയ്ക്കു സെഷൻസ് കോടതി അനുവദിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് ഹർജിയിൽ എതിർകക്ഷിയായ കുന്നപ്പിളളിക്കു നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 4നു കോവളത്തെ റിസോർട്ടിലും സെപ്റ്റംബർ 5നു കളമശേരിയിലെ ഫ്ലാറ്റിലും സെപ്റ്റംബർ 14നു പേട്ടയിലെ വസതിയിലും വച്ചു പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണു യുവതിയുടെ പരാതി. കേസിൽ കഴിഞ്ഞ 20നാണു തിരുവനന്തപുരം അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

English Summary: Beating complainant in lawyer's office case involving the lawyer of Eldhos Kunnappilly MLA