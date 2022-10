അഭിഭാഷകനെ എയർഗൺകൊണ്ട് വെടിവച്ചു; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കൊട്ടാരക്കര ∙ അഭിഭാഷകനു നേരെ യുവാവ് എയർഗണ്ണിൽ നിന്നു വെടി ഉതിർത്തു. വലതു തോളിൽ തുളച്ചുകയറിയ പെല്ലറ്റുമായി കൊട്ടാരക്കര ബാറിലെ അഭിഭാഷകൻ പുലമൺ മഹാത്മ നഗർ-‍ 60 മുതിരവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ എം.കെ.മുകേഷിനെ (34) തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു‍. മുകേഷിന്റെ തോളിൽ നിന്നു വെടിയുണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു. ഒരു സെന്റീമീറ്റർ ഉള്ളിലായിരുന്നു വെടിയുണ്ട. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ആശുപത്രി വിടും.

പ്രതി പുലമൺ മുകളുവിള പ്രിൻസ് ബംഗ്ലാവിൽ പ്രൈം എബി അലക്സിനെ (36) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകശ്രമത്തിനു പ്രൈ‌മിന് എതിരെ കേസെടുത്തു. കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ബുധൻ രാത്രി പതിനൊന്നോടെ പ്രൈമിന്റെ വീടിനു മുന്നിലെ റോഡിലാണ് സംഭവം. മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണു വിവരം. ഒരു വർഷമായി ഇരുവരും തമ്മിൽ കടുത്ത ശത്രുതയിലാണ്. പൊലീസിൽ കേസും ഉണ്ട്. മുകേഷും ഭാര്യയും ഒരു വർഷമായി അകന്നു കഴിയുകയാണ്. പ്രൈം കാരണം കുടുംബം തകർന്നെന്നാണ് മുകേഷിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും ആരോപണം.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: മിനിയാന്നു രാത്രി പത്തോടെ വീടിനു മുന്നിലൂടെ ബൈക്കിൽ പോവുകയായിരുന്ന പ്രൈം എബി അലക്സിനെ മുകേഷും രണ്ടു കൂട്ടുകാരും ചേർന്നു തടഞ്ഞുനിർത്തി ചീത്ത വിളിച്ചു. അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മൂവരും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രൈമിന്റെ വീടിനു മുന്നിലെത്തി. അവിടെയും ചീത്ത വിളി തുടർന്നു. വീട്ടിൽ ‌നിന്നു പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ പ്രൈം കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് വെടി വച്ചു. ആദ്യത്തെ തിര മുകളിലേക്കു പോയി. രണ്ടാമത്തെ തിര ശരീരത്തിൽ തറച്ചു. വെടിയേറ്റ മുകേഷിനെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

എന്നാൽ പെല്ലറ്റ് പുറത്തെടുക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇന്നലെ മുകേഷിനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാക്കി. വിവരം അറിഞ്ഞ് കൊട്ടാരക്കര സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ വി.എസ്.പ്രശാന്ത്, ജൂനിയർ എസ്ഐ എസ്.ആൽബി പുതുക്കാട്ടിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് വീട്ടിൽ നിന്നു പ്രതിയെ പിടികൂടി. എയർഗണ്ണും തിരകളും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത തോക്കാണു പ്രതിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 10 മീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് വെടിയുതിർത്തത് എന്നതിനാൽ മരണം പോലും സംഭവിക്കാമായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പ്രൈം മുകേഷിന്റെ വീടിനു നേരെ കല്ലേറിഞ്ഞ് ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്തിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ മുകേഷിന്റെ പിതാവ് ജി.മുരളീധരനെ ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു പരുക്കേൽപിച്ചു. രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

