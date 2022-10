മത, ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര നിയമം വേണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ മത, ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക, സ്വത്ത് ഇടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ ഭൂമി, പണം ഇടപാടുകൾക്കു കൃത്യമായ കണക്കില്ല. ഇവരുടെ വരുമാനവും സ്വത്തും വിലയിരുത്താൻ സമിതി ഉണ്ടാകണം.

കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയം 2012ൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 31,74,420 സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നും കൂടുതലും റജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തവയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഏകീകൃത നിയമത്തിന്റെ സാധ്യത കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കണമെന്നു കോടതി പറ‍ഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് മത, ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെ മറവിൽ വ്യക്തികളും സംഘങ്ങളും നടത്തിയ അനധികൃത ഭൂമി ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സർവേ 6 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം. സർവേ മേൽനോട്ടത്തിന് ഉന്നതാധികാര സമിതിയെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിയമിക്കണം. ജില്ല തോറും കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി വേണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

സിറോ മലബാർ സഭയുടെ എറണാകുളം – അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നടപടിക്കെതിരെ മേജർ ആർച്ച്ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നൽകിയ ഹർജികളിലാണു ജസ്റ്റിസ് പി.സോമരാജന്റെ ഉത്തരവ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം സർക്കാർ നൽകിയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് തൃപ്തികരമല്ലെന്നു കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് വർഷം തോറും പട്ടയവിതരണത്തിനു മേള നടത്തി ആയിരക്കണക്കിനു പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതു കയ്യേറ്റങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

English Summary: High Court asks for national law to control financial dealings of religious and charity organisations