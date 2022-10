വിസിക്കുപകരം ആളില്ലാതെ കെടിയു; ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും ഒപ്പിട്ടു നൽകാനാകുന്നില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സുപ്രീം കോടതി പുറത്താക്കിയ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എം.എസ്.രാജശ്രീക്കു പകരം ആർക്കും ചുമതല നൽകാത്തതിനാൽ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ (കെടിയു) ഭരണം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. അത്യാവശ്യക്കാർക്കു ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിട്ടു നൽകാൻപോലും കഴിയുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലാ വിസി ഡോ.സജി ഗോപിനാഥിനു കെടിയുവിന്റെ അധികച്ചുമതല നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സജി ഗോപിനാഥിനും ഗവർണർ നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ചുമതല നൽകാനാവില്ലെന്നു ഗവർണർ അറിയിച്ചു.

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ നിയമവും യുജിസി ചട്ടവുമനുസരിച്ച് വിസിക്കൊപ്പം പിവിസിയും സ്ഥാനമൊഴിയണം. സർവകലാശാലാ നിയമപ്രകാരം എൻജിനീയറിങ് വിദഗ്ധരെ മാത്രമേ വിസിയായി നിയമിക്കാവൂ. ഗവ. എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലെ സീനിയർ പ്രഫസർമാരുടെ പട്ടിക ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക വിസിക്ക് 6 മാസം വരെ തുടരാം.

സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നയുടൻ ഡോ.രാജശ്രീ ഔദ്യോഗിക കാർ തിരികെയേൽപിച്ച് ഓഫിസ് വിട്ടുപോയി. പിവിസി ഡോ.എസ്.അയൂബ് സർവകലാശാലയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.

