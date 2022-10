പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് റൗഫ് അർധരാത്രി അറസ്റ്റിൽ; എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാലക്കാട്ടെ വീട്ടിൽനിന്ന്

കൊച്ചി / പാലക്കാട് ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.എ.റൗഫിനെ വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിക്കു ശേഷം പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കരിമ്പുള്ളിയിലെ വീട്ടിലെത്തി എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എൻഐഎ പ്രത്യേക കോടതി നവംബർ 18 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. റൗഫിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ 31നു പരിഗണിക്കും. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരെ വധിക്കാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നും റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ വധശ്രമത്തിനു വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നതിന്റെ തെളിവുണ്ടെന്നും റൗഫിനെതിരായ റിപ്പോർട്ടിലും എൻഐഎ ആരോപിക്കുന്നു.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനത്തിനുശേഷം 2 തവണ എൻഐഎ റൗഫിനെ തിരക്കി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ആരോപിക്കപ്പെടുംപോലെ ഒളിവിൽ പോയതായിരുന്നില്ലെന്നും റൗഫ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു എൻഐഎ സംഘത്തിന്റെ വരവ് എന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വിശദീകരണം. സംഘടനയുടെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ റൗഫ് എൻഐഎയ്ക്കു ചോർത്തിയെന്നും ഇതിനിടെ ആരോപണമുയർന്നു. അറസ്റ്റ് വൈകിയത് പ്രചാരണം ശക്തമാകാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: NIA arrests former State Secretary of PFI C.A.Rauf from Pattambi