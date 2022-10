സസ്പെൻഷൻ കാലം സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ശിവശങ്കർ

കൊച്ചി ∙ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന കാലാവധി റദ്ദാക്കി അതു സേവന കാലയളവിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കർ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ (സിഎടി) സമീപിച്ചു. ട്രൈബ്യൂണൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണത്തിനായി ഹർജി മാറ്റി.

2023 ജനുവരി 31നു സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് താൻ നൽകിയ വിശദീകരണം കൂടി പരിഗണിച്ച് വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും വിആർഎസ് അപേക്ഷ നൽകിയതു പരിഗണിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണു ഹർജി.

നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താൻ ഒരു വർഷത്തെ അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബാഹ്യ പരിഗണനയും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളും മൂലം അവധി അനുവദിച്ചതു പിൻവലിച്ച് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നീടു നിയമവിരുദ്ധമായി ഈ സസ്പെൻഷൻ പല തവണ നീട്ടി. 2020 ജൂലൈ 7 മുതൽ 2022 ജനുവരി 4 വരെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി സേവന കാലയളവിൽ കൂട്ടണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ്, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണു ഹർജിക്കാരൻ.

