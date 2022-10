പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പിന്മാറുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ കത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഡോ. ടോണി തോമസ് (കൺസൽറ്റന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, ജനറൽ ആശുപത്രി, കോട്ടയം; നോഡൽ ഓഫിസർ, ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതി)

നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹിക ചട്ടക്കൂടിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണു യുവാക്കൾ ആക്രമണത്തിലേക്കു തിരിയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പല വൈകൃതങ്ങളും പണ്ട് അടിച്ചമർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. പുറത്തുവരാൻ സമൂഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമീപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കാര്യമായ മാറ്റം വരണം. ശരിയായ ശിക്ഷണം കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. പരാജയം അംഗീകരിക്കാൻ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല. തോൽവിയെ ക്രിയാത്മകമായി കാണാനും നേരിടാനും പഠിപ്പിക്കണം. ഇതു പരിശീലിപ്പിക്കാത്തു മൂലം, തോൽവി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകോപനപരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലാണു കുട്ടികൾ പെരുമാറുന്നത്. ക്ഷമയുടെയും സംവാദത്തിന്റെയും സ്വഭാവം അറിയാത്തവരായി അവർ വളരുന്നു.

പ്രണയത്തെ പണ്ട് ദിവ്യമായാണു കരുതിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ടാണു പലരും പ്രണയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ‘ഞാൻ പറയുന്നതു നീ കേൾക്കണം, എന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിനാണ് നീ’ എന്ന ചിന്താഗതിയാണ്. അതോടെ ബന്ധങ്ങൾ വിഷലിപ്തമാകും. അവിടെയാണു പ്രണയപ്പക ഉണ്ടാകുന്നത്. യഥാർഥ പ്രണയത്തിൽ പരസ്പരം നോവിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

കുട്ടികൾക്ക് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകലല്ല യഥാർഥ പേരന്റിങ്. പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പരിഹരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വേണം. മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഇതു മാറണം. വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം വരണം. മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കണം.

സ്വയംപ്രതിരോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകും

‘സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സ്വയംപ്രതിരോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പരിപാടി നടപ്പിലാക്കും. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുൻപു നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്നതാണു പദ്ധതി. എന്നാൽ കോവിഡ് കാലമായതോടെ മുടങ്ങി. ഈ പരിശീലനം പെൺകുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തും. പെട്ടെന്ന് ആക്രമണമുണ്ടായാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവർ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തയാറാകും.’ – കെ. കാർത്തിക് (ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി)

