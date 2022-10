ഗവർണറെ നേരിടാൻ കൂടിയാലോചനകൾ; സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ഇന്നു തുടക്കം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും തമ്മിലുള്ള പോര് മൂർധന്യത്തിൽ നിൽക്കെ, സിപിഎമ്മിന്റെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ഇന്നു തുടക്കം. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വിഷയം ദേശീയതലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കുന്നതു പാർട്ടിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

അധികാരപരിധി വിട്ടു പെരുമാറുന്ന ഗവർണർമാർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിക്കണമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രനേതൃത്വം യോഗത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണു സൂചന. ഹിമാചൽ, ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വിലക്കയറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും.

തിങ്കളാഴ്ച വരെ നീളുന്ന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണ ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗമാണിത്. യച്ചൂരി, പ്രകാശ് കാരാട്ട് എന്നിവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഒൗദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കായി ഗവർണറും ഡൽഹിയിലുണ്ട്.

∙ ‘ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ നടപടികളെ നിയമപരമായും ഭരണഘടനാപരമായും സർക്കാർ നേരിടും. ഗവർണറെ മാറ്റുന്നതു പരിഗണനയിലില്ല. ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ കോൺഗ്രസിലും യുഡിഎഫിലും ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നു വ്യക്തം.’ – എം.വി.ഗോവിന്ദൻ (സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി)

