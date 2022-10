കെടിയു വിസി: ഇഷിത റോയിക്ക് ചുമതല നൽകണമെന്നു സർക്കാർ; ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചേക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സുപ്രീം കോടതി പുറത്താക്കിയ ഡോ.എം.എസ്.രാജശ്രീക്കു പകരം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇഷിത റോയിക്ക് നൽകണമെന്നു സർക്കാർ ശുപാർശ. എന്നാൽ ഇതു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഇഷിത റോയി മറ്റ് അധികച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും വിസിയുടെ ചുമതല കൂടി അവർക്കു നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടാണു ഗവർണർ എന്നറിയുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഡൽഹിയിലുള്ള ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വിസി ഡോ.സജി ഗോപിനാഥിനു ചുമതല നൽകണമെന്ന സർക്കാർ ശുപാർശ ഗവർണർ നേരത്തേ തള്ളിയിരുന്നു.

സജി ഉൾപ്പെടെ 11 വിസിമാരുടെ നിയമനം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ ഗവർണർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇഷിത റോയിയെ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയ്ക്കു പുറമേ കാർഷികോൽപാദന കമ്മിഷണർ, കാർഷിക സർവകലാശാലാ വിസി തുടങ്ങിയ ചുമതലകളും അവർ വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

യുജിസി ചട്ടം അനുസരിച്ച് വിസിയുടെ ചുമതല അക്കാദമിക് രംഗത്തുള്ളവർക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലുള്ള സീനിയർ പ്രഫസർമാരുടെയും പ്രൻസിപ്പൽമാരുടെയും പട്ടിക ഉടൻ നൽകണമെന്ന് ഗവർണർ നിർദേശം നൽകി. പിഎസ്‍സി ചെയർമാനായി ഡോ.എം.ആർ. ബൈജുവിനെ നിയമിക്കണമെന്ന മന്ത്രിസഭാ ശുപാർശ ഗവർണർ ഓൺലൈനായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

കണ്ണൂർ വിസി ഡോ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ ക്രമവിരുദ്ധ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടി ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ഗവർണർ ഇതു സർക്കാരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അഭിപ്രായം തേടണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു യുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാം. ഗവർണർ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നാലിന് ഗവർണർ മടങ്ങിയെത്തും.

