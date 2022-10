മന്ത്രിക്കും എജിക്കും എതിരെ നടപടിക്ക് ഗവർണറുടെ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനു പുനർനിയമനം നൽകിയതു കോടതി റദ്ദാക്കിയാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനും (എജി) എതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആലോചിക്കുന്നു.

മന്ത്രിയുടെയും എജിയുടെയും നിയമന അധികാരി ഗവർണർ ആണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു ഗവർണർ സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ഹൈക്കോടതിയിലെയും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തിവരുന്നു. തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവർക്ക് എതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തു നൽകുന്നതിൽ ഗവർണറുടെ നടപടി ഒതുങ്ങുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല.

കണ്ണൂർ വിസിയായി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ വീണ്ടും നിയമിക്കണമെന്നു പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു ഗവർണർക്കു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ വിസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രൂപീകരിച്ച സേർച് കമ്മിറ്റി റദ്ദാക്കണമെന്ന മന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനു പുനർനിയമനം നൽകിയത്. നിയമനം നടത്തുന്നതിനു ഗവർണറെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ എജിയുടെ നിയമോപദേശവും രാജ്ഭവനിൽ എത്തിച്ചു. പുനർനിയമനത്തിനു നിയമസാധുത ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ എജി നൽകിയ ഉപദേശം. എജി തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കണ്ണൂർ വിസിയായുള്ള ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ ആദ്യ നിയമനം സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മൂന്നിനകം മറുപടി നൽകണം. യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി നിയമനം ലഭിച്ച 11 വിസിമാർക്കാണ് ഗവർണർ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ഇന്നലെ വരെ ആരും വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. വിസിമാരിൽ 9 പേർ നവംബർ മൂന്നിന് അഞ്ചിനു മുൻപും മറ്റുള്ള 2 പേർ നാലിനു മുൻപും മറുപടി നൽകണം. ‍ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ഗവർണർ മൂന്നിനു മടങ്ങിയെത്തും.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan to take action against minister and advocate general