ലഹരിവിരുദ്ധ ശൃംഖലയ്ക്കു നാടൊരുങ്ങി; ഇന്നും നാളെയും വിളംബരജാഥ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖലയ്ക്കായി നാടൊരുങ്ങി. ഒന്നിനു വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണു ശൃംഖല. സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ വാർഡിലെയും വിദ്യാലയങ്ങളും ഓഫിസുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു ശൃംഖല തീർക്കുന്നത്.

രണ്ടരയ്ക്കു തന്നെ ഇവിടങ്ങളിൽ ശൃംഖലയ്ക്കായി കേന്ദ്രീകരണമുണ്ടാകണമെന്നാണ് നിർദേശം. കൃത്യം മൂന്നിനു ശൃംഖല തീർക്കുകയും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. പ്രതീകാത്മകമായി ലഹരി കത്തിച്ചു കുഴിച്ചുമൂടും. പ്രചാരണാർഥം ഇന്നും നാളെയും വിളംബര ജാഥകളും ഫ്ലാഷ് മോബും നടക്കും.

വിദ്യാലയങ്ങളില്ലാത്ത വാർഡുകളിൽ പ്രധാന കേന്ദ്രത്തിലാവും ശൃംഖല. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലഹരിവിരുദ്ധ ശൃംഖല സംഘടിപ്പിക്കും. പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലെ ചടങ്ങിൽ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. ഗാന്ധി പാർക്ക് മുതൽ അയ്യങ്കാളി സ്‌ക്വയർ വരെ 5 കിലോമീറ്റർ ശൃംഖലയിൽ മന്ത്രിമാരും മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും കാൽലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികളും പൊതുജനങ്ങളും കണ്ണിചേരും. സ്‌കൂളുകളിലെ പരിപാടികളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ, വ്യാപാരികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കാളികളാകും.

ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും തയാറാകണമെന്നു മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് അഭ്യർഥിച്ചു. യുവാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയും ലഹരിയുടെ വിപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ യുദ്ധം കേരളത്തിനു ജയിച്ചേ പറ്റൂ. ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജനമുന്നേറ്റത്തിനാണു കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ ആറിന് ആരംഭിച്ച പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ആദ്യഘട്ടം നവംബർ ഒന്നിലെ ശൃംഖലയോടെ സമാപിക്കും.

English Summary: Human chain as part of anti drug campaign