ലൈംഗികാതിക്രമം; പൊലീസിന്റേത് ഗുരുതര വീഴ്ച, വിവാദം

തിരുവനന്തപുരം∙ പുലർച്ചെ നടക്കാനിറങ്ങിയ വനിതാ ഡോക്ടർ മ്യൂസിയ‌ം ഗേറ്റിനു സമീപം ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന്റേത് ഗുരുതര വീഴ്ച. സ്റ്റേഷനു തൊട്ടടുത്ത് അക്രമം നടത്തിയശേഷം കാറിൽ കടന്ന പ്രതിയെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കണ്ടെത്താനായില്ല. സംഭവം നടന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പരാതി നൽകുകയും പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും പരിശോധിക്കാതെ പൊലീസ് മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ പ്രതി രക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നു.

പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. പൊലീസിനെതിരെ യുവതി മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേന രംഗത്തു വന്നതോടെയാണ് ഇന്നലെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസ് എടുത്തത്. 26നു പുലർച്ചെ 4.45 നായിരുന്നു സംഭവം. അതിക്രമത്തിനു ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിക്കു പിന്നാലെ യുവതി ഓടിയെങ്കിലും മ്യൂസിയത്തിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന ഇയാൾ വളപ്പിൽ ഒളിച്ചു. അക്രമി ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് യുവതി എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലെ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർ മ്യൂസിയം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്. 8 മിനിറ്റ് കഴി‍ഞ്ഞാണ് മ്യൂസിയം പൊലീസ് എത്തിയത്.

അക്രമി ഇരുളിൽ ഒളിച്ച പ്രദേശം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും പൊലീസ് അവിടെ പരിശോധിക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് യുവതി പറയുന്നു. കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവരം അറിയിച്ചതുമില്ല. പൊലീസ് പോയി 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്രമി അവിടെ നിന്നിറങ്ങി ഇന്നോവ കാറിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നു. എന്നാൽ നിലവാരമില്ലാത്ത ക്യാമറയിൽ പ്രതിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല.

തന്റെ ദേഹത്തു കടന്നു പിടിച്ചെന്ന് യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടും ആദ്യം ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പു ചുമത്തിയാണ് കേസ് എടുത്തത്. സിസിടിവി ദൃശ്യം ലഭ്യമല്ലെന്നും ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പരാതിക്കാരിയുടെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ‌‌‌‌‌സിസിടിവി ദൃശ്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കറുത്ത പാന്റും കയ്യില്ലാത്ത വെള്ള ബനിയനും ധരിച്ച അക്രമിയുടെ തലയിൽ മഫ്ലറുണ്ട്. നന്തൻകോട് ഭാഗത്തു നിന്നു വന്ന വാഹനം മ്യൂസിയം ഗേറ്റിനു സമീപം നിർത്തിയ ശേഷമാണ് യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത്.

English Summary: Police Register Non-Bialable Case Against The Accused Who Assaulted Woman Inside Museum