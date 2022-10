വനിതാ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ജ്യൂസ് കുടിച്ച യുവാവിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത

പാറശാല∙ കഷായവും ജ്യൂസും കുടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത. സുഹൃത്തായ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നൽകിയ കഷായം, ജ്യൂസ് എന്നിവയാണ് മരണകാരണം എന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ആണ് അന്വേഷണ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് പാറശാല പെ‍ാലീസ് കേസെടുത്തത്. ആസിഡ് കലർന്ന പാനീയം ആണ് നൽകിയതെന്ന് യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം ഉറപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഒന്നും പെ‍ാലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

മുര്യങ്കര ജെ.പി ഹൗസിൽ ജയരാജിന്റെ മകൻ നെയ്യൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിലെ അവസാന വർഷ ബിഎസ്‌സി റേഡിയോളജി വിദ്യാർഥി ജെ.പി.ഷാരോൺരാജാണ് ചെ‍ാവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മരിച്ചത്. 14ന് രാവിലെ ഷാരോൺരാജും സുഹൃത്ത് റെജിനും രാമവർമൻചിറയിലുള്ള സുഹൃത്തായ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. റെജിനെ പുറത്ത് നിർത്തി ഷാരോൺ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. അൽപസമയം കഴിഞ്ഞ് ഛർദിച്ച് അവശനിലയിൽ ഷാരോൺരാജ് പുറത്തേക്ക് എത്തി.

പെൺകുട്ടി നൽകിയ പാനീയം കഴിച്ച ഉടൻ ഛർദി അനുഭവപ്പെട്ടതായി റെജിനോടു പറഞ്ഞ ശേഷം വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്ത ദിവസം വായ്ക്കുള്ളിൽ വ്രണങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. 17ന് തിരുവനന്തപുരം മെ‍ഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനകളിൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനശേഷി കുറഞ്ഞതായി തെളിഞ്ഞു. 9 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ഡയാലിസിസ് നടത്തിയെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിലേക്കു മാറ്റേണ്ടി വന്നു. പിന്നാലെ മരണവും.

