എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ പിബി പ്രവേശം: ഇന്നു തീരുമാനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനെ പാർട്ടി പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നു സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കും. ഇന്നലെ സിസിയിൽ ഉണ്ടായ ചർച്ചകൾക്കു മറുപടി തയാറാക്കാൻ രാത്രി പിബി ചേർന്നിരുന്നു. ഇന്നു രാവിലെ വീണ്ടും പിബി ചേർന്നേക്കും. ശേഷം സിസിയിൽ എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ പേരു സമർപ്പിക്കുമെന്നാണു വിവരം. സിസിയിൽ വയ്ക്കുന്നതോടെ പേരിന് അംഗീകാരം നൽകുകയെന്ന കടമ്പ മാത്രമാകും. സിപിഎം നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വിയോഗത്തോടെ ഒഴിവു വന്ന പിബിയിലേക്ക് എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ പ്രവേശം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്.



17 അംഗ പിബിയിൽ അംഗത്വം നേടിയ ക്രമം അനുസരിച്ചാണ് സീനിയോറിറ്റി എന്നതിനാൽ 17–ാമനാകും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. നിലവിൽ, പിബിയിൽ സീതാറാം യച്ചൂരിക്കും പ്രകാശ് കാരാട്ടിനും പിന്നിൽ 3–ാമതാണു പിണറായി. 6–ാമത് കോടിയേരിയും 7–ാമത് എം.എ. ബേബിയുമായിരുന്നു. നിലവിലെ പട്ടികയിൽ 16– ാമതാണ് എ. വിജയരാഘവൻ.

