എപ്പോഴും ജൂസും പിടിച്ച് ഷാരോണിന് ഒപ്പം ഗ്രീഷ്മ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗ്രീഷ്മ എപ്പോഴും ജൂസും പിടിച്ചാണ് ഷാരോണിനൊപ്പം നടന്നിരുന്നതെന്നും അന്നേ അതേക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഷാരോണിന്റെ അമ്മ പ്രിയ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ജൂസും കഷായവും കഴിച്ച പാറശാല സ്വദേശി ഷാരോണിന്റേത് കൊലപാതകമാണെന്നു തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഗ്രീഷ്മയെ കണ്ടിട്ടു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഷാരോണിനു ഛർദിയും അസുഖവും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ഷാരോണിന്റെ അച്ഛൻ ജയരാജ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മജിസ്ട്രേട്ട് വന്നു മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് കഷായം കുടിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഷാരോൺ പറഞ്ഞത്.



‘ഇതിനു മുൻപ് ഒരുപാടു തവണ ഷാരോണിനു ഗ്രീഷ്മ ജൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓക്കാനം വരുമെന്ന് അവൻ പറയുമായിരുന്നു. അവസാനമായി ഗ്രീഷ്മയെ കാണാൻ പോയത് വർക്ക് ബുക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. പോകേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു, പക്ഷേ കേട്ടില്ല. ഗ്രീഷ്മയുടെ വീടിന് 50 മീറ്റർ ദൂരത്തെത്തിയപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചു. വീട്ടിൽ ആരുമില്ല, ഇങ്ങോട്ടു വാ എന്നു പറഞ്ഞു. ഗ്രീഷ്മയും അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്താണ് എന്റെ മകനെ കൊന്നത്’ – ജയരാജ് ആരോപിച്ചു.

ഗ്രീഷ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഷാരോണിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു തിരികെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഷാരോണിനെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാറശാല പൊലീസിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ തയാറായില്ല. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞത്.

ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തേണ്ട കേസായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാറശാല പൊലീസിന് എന്തൊക്കെയോ താൽപര്യങ്ങളുള്ളതു പോലെ തോന്നി. ആ വീട്ടിൽ പൊലീസ് പോയപ്പോൾ കഷായത്തിന്റെ കുപ്പി എടുക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. തെളിവു നശിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം പൊലീസ് നൽകിയെന്നും ജയരാജ് ആരോപിക്കുന്നു.

കുങ്കുമം തൊട്ട് ദിവസവും വാട്സാപ്പിൽ!

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആദ്യ ഭർത്താവ് മരിക്കുമെന്നു ഗ്രീഷ്മ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരിചയപ്പെട്ട് മൂന്നു മാസത്തിനകം താലിയുമായി എത്തി ഷാരോണിനെക്കൊണ്ട് അതു ചാർത്തിപ്പിച്ചുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ. ‘നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം തൊടുവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ദിവസവും വൈകിട്ട് കുങ്കുമം ചാർത്തി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. ഒക്ടോബറിനു ശേഷമേ ഭർത്താവുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഗ്രീഷ്മയുടെ ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ മറ്റൊരാളുമായി ഗ്രീഷ്മയുടെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, അതിനു മുൻപു ഷാരോണുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്നു കണക്കിലെടുത്ത് ഷാരോണിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു...’ ഇരുവരും വീട്ടിൽ വച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്നാണ് തന്നോടു പറഞ്ഞതെന്നും ഷാരോണിന്റെ അമ്മ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Sharon murder: Greeshma keep juice with her always