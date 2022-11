ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം കാത്ത് വിസിമാർ; ഗവർണറുടെ നോട്ടിസ് മറുപടി വൈകുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണറുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനു മറുപടി നൽകാനായി വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഉന്നത ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശത്തിനു കാക്കുന്നു. ഇതു മൂലം ഇതുവരെ ആരും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. വിസി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദേശത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച വിസിമാർ വിധിക്കെതിരെ ഇതുവരെ അപ്പീൽ പോയിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാനത്തെ 9 വിസിമാർ മൂന്നിനു വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനു മുൻപും 2 വിസിമാർ നാലിനു വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു മുൻപും വിസി സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റാതിരിക്കാൻ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം എന്നാണ് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവർണർ നാലിനു തിരുവനന്തപുരത്ത് മടങ്ങിയെത്തും.

ഭരണ നേതൃത്വം നിർദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിസിമാർ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന അനുമാനത്തിൽ ഗവർണർ തുടർ നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങും. തങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതു കൂടി കേൾക്കണമെന്നു വിസിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഗവർണർ ഹിയറിങ് നടത്തും.

അതേസമയം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വിസിയുടെ ചുമതല ആർക്കു നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇഷിത റോയിക്കു ചുമതല നൽകണമെന്ന സർക്കാർ ശുപാർശ ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലാ വിസി ഡോ.സജി ഗോപിനാഥിന് ചുമതല നൽകണമെന്ന് ആദ്യം സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സജിയുടെ നിയമനവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചില്ല.

വിസിയുടെ ചുമതല അക്കാദമിക് രംഗത്തുള്ളവർക്കു നൽകണം എന്നാണ് യുജിസി ചട്ടങ്ങളിൽ . ഇഷിത റോയിക്കു മറ്റു പല ഭരണച്ചുമതലകൾ ഉള്ളതും തടസ്സമാണ്. സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ ചുമതല സർക്കാർ ശുപാർശ അനുസരിച്ചു വേണം ഗവർണർ നൽകാൻ എന്നു സർവകലാശാലാ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

English Summary: VCs did not reply to Governor's show cause notice