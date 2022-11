സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻ പ്രായം 60

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലെ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിരമിക്കൽ പ്രായം 58ൽ നിന്ന് 60 ആക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളായ കെഎസ്എഫ്ഇ, ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ എന്നിവയടക്കം 122 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 6 ധനകാര്യ കോർപറേഷനുകളിലുമായി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരാണുള്ളത്.



ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ‌ത്തന്നെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 60 ആണ്. ശനിയാഴ്ച ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയതു കാരണം, ഇന്നലെ വിരമിക്കാനിരുന്ന ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് 2 വർ‌ഷം കൂടി സർവീസ് നീട്ടിക്കിട്ടി. ശനിയാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപ് വിരമിച്ചവർക്ക് ഇനി സേവന കാലയളവ് നീട്ടിനൽകില്ല.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൊതുമാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കാൻ 2017ൽ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ കണക്കിലെടുത്താണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. സർക്കാർ സർവീസിലെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻകാർ‌ക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും നേരത്തേ തന്നെ പെൻഷൻ‌ പ്രായം 60 ആക്കിയിരുന്നു. മറ്റു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ വിരമിക്കൽ പ്രായം 56 ആണ്. ഇത് 57 മുതൽ 60 വയസ്സു വരെയാക്കണമെന്ന വിവിധ വിദഗ്ധ സമിതികളുടെയും ശമ്പളപരിഷ്കരണ കമ്മിഷന്റെയും ശുപാർശ സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. പെൻഷൻ പ്രായം വർധിപ്പിക്കില്ലെന്ന നയപരമായ നിലപാടിൽ‌നിന്നു സർക്കാർ പിന്നോട്ടുപോയതിന്റെ സൂചനയാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴെടുത്ത തീരുമാനം. അതിനാൽ, കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്.

കെഎസ്ഇബി, ജല അതോറിറ്റി, കെഎസ്ആർടിസി: തൽക്കാലമില്ല

കെഎസ്ഇബി, ജല അതോറിറ്റി, കെഎസ്ആർടിസി എന്നീ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്നതിൽനിന്നു തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കി. ഇൗ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, മൂന്നിടത്തും വിരമിക്കൽ പ്രായം വൈകാതെ വർധിപ്പിക്കാനാണു സാധ്യത.

English Summary: Kerala raises pension age to 60, govt entities to be graded