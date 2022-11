ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ: സംശയങ്ങൾ ഇന്ന് റവന്യു മന്ത്രിയോടു ചോദിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് 200 വില്ലേജുകളിൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ സംബന്ധിച്ച് മലയാള മനോരമ വായനക്കാരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് റവന്യു മന്ത്രി മറുപടി പറയുന്ന ഫോൺ ഇൻ പരിപാടി ഇന്ന്. ഡിജിറ്റൽ സർവേ എങ്ങനെ, തുടർനടപടികൾ എന്തൊക്കെ, സർവേ സംഘം എത്തുമ്പോൾ ഭൂവുടമകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി പൊതുവായ സംശയങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി കെ.രാജൻ മറുപടി പറയും. ഇന്ന് 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ 0471 2328388 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. മലയാള മനോരമയുടെ മറ്റൊരു നമ്പറിലും ഈ സേവനം ലഭിക്കില്ല. കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളവർക്കു ബന്ധപ്പെടാം.

English Summary: Queries can be asked to minister regarding digital survey