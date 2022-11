സംഭവദിവസവും സന്തോഷ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തി; പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യം വന്നിട്ടും ഓഫിസിലുള്ളവർ സംശയിച്ചില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ അർധരാത്രി കുറവൻകോണത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ രണ്ടു തവണ അതിക്രമിച്ചു കയറി കതകു പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പുലർച്ചെയോടെ ഏതാണ്ട് 3 കിലോമീറ്റർ അകലെ മ്യൂസിയം റോഡിൽ വനിതാ ഡോക്ടറെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവുമില്ലാതെ പ്രതി സന്തോഷ് രാവിലെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തി. പതിവു പോലെ ഡ്രൈവറുടെ ജോലി ചെയ്തു!

കഴിഞ്ഞ 26 മുതൽ പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാകുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വരെ സന്തോഷ് മുടങ്ങാതെ ജോലിക്കെത്തിയിരുന്നുവെന്നു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോപകുമാർ നായർ പറഞ്ഞു. കുറവൻകോണത്തെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇയാളുടെ മുഖം ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു. അന്നു രാവിലെ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട വീട്ടമ്മ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം എല്ലാ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും വിശദമായ വാർത്ത വന്നു. എന്നിട്ടും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ആർക്കും സംശയം തോന്നിയില്ല.

അതിനിടെ അതിക്രമത്തിനെതിരെ വനിതാ ഡോക്ടറും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അവരുമായി സംസാരിച്ച് 29 ന് പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു. എന്നിട്ടും സന്തോഷിനെ ആരും സംശയിച്ചില്ല. അത്തരത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ടതായ ഒരു പെരുമാറ്റദൂഷ്യവും സന്തോഷിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. ഒന്നര വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളോടു മോശമായി പെരുമാറുന്നതായി രഹസ്യ പരാതി പോലും വന്നിട്ടില്ലെന്നു ഗോപകുമാർ നായർ പറഞ്ഞു.

രേഖാചിത്രം പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ 30ന് സന്തോഷ് തല മൊട്ടയടിച്ചു. തലനീരായതിനാൽ മൊട്ടയടിച്ചുവെന്നാണ് ഓഫിസിൽ പറഞ്ഞത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇതു പറഞ്ഞ് ഒപി ടിക്കറ്റും വാങ്ങി. ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി വൈകിട്ടോടെയാണു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ അറിയുന്നത്. സന്തോഷ് ആണു പ്രതിയെന്നു പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും െഞട്ടിയെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ പ്രതികരണം.

സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കാർ എടുത്തു രാത്രിയിലും കറങ്ങുന്നതിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടിയുമില്ല. അധിക ദൂരം ഓടാതെ നഗരത്തിൽ മാത്രം ഓടുന്നതു കൊണ്ടാണു കാറിന്റെ ദുരുപയോഗം അറിയാതെ പോയതെന്നാണു വിശദീകരണം.

