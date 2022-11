പെൻഷൻ പ്രായവർധന: ചർച്ചയുണ്ടായില്ല; പാർട്ടിയിലും നീരസം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻ പ്രായവർധനയിൽനിന്നു സർക്കാർ പിന്തിരിഞ്ഞത് സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽത്തന്നെ വിയോജിപ്പ് ഉയർന്നതു മൂലം. മതിയായ കൂടിയാലോചനകൾ പാർട്ടിയിൽ നടന്നിരുന്നില്ല.

ഡിവൈഎഫ്ഐയെ കൂടാതെ സിഐടിയുവും സർക്കാർ ഉത്തരവിനോടു വിയോജിച്ചു. ഉത്തരവിലെ പല വ്യവസ്ഥകളോടും സിഐടിയുവിനു വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നു സംഘടന പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സിഐടിയു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ കരീം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവു സംബന്ധിച്ച് എൽഡിഎഫിലും കൂടിയാലോചന നടന്നില്ല. എന്നാൽ, സിപിഐ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എഐവൈഎഫിനു സമരത്തിന് ഇറങ്ങാൻ സിപിഐ നേതൃത്വം പക്ഷേ, അനുമതി നൽകി.

പെൻഷൻപ്രായം കൂട്ടുന്നതു നയപരമായ മാറ്റം ആണെന്നിരിക്കെ പാർട്ടിയിലും മുന്നണിയിലും ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ് കീഴ്‌വഴക്കം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അതുണ്ടായില്ല. കരണംമറിച്ചിലിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതും അതുകൂടിയാണ്.

English Summary: Division in cpm over raise in retirement age