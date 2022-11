പെൻഷൻ പ്രായം വർധിപ്പിച്ചും പിന്നീട് മരവിപ്പിച്ചും സർക്കാർ; ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ മുന്നൂറോളം ജീവനക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വീണ്ടുവിചാരമില്ലാതെ പെൻഷൻ പ്രായം വർധിപ്പിച്ചും പിന്നീട് മരവിപ്പിക്കാനുമുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം കാരണം മുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരുടെ സേവന കാലയളവ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ. ഒക്ടോബർ 31ന് വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു വിരമിക്കേണ്ടവർ വിരമിക്കൽ കാലാവധി നീട്ടിയതു കാരണം ഇൗ മാസവും ജോലിക്കെത്തി. ഇന്നും ഇവർ ഡ്യൂട്ടിക്കു ഹാജരാകും. ഇന്നോ നാളെയോ വിരമിക്കൽ പ്രായം നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയാലേ ഇവർക്കു വിരമിക്കാനാകൂ. സർക്കാരിന്റെ മലക്കംമറിച്ചിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചിലർ കോടതിയിൽ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ചില പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരത്തേ തന്നെ 60 ആണു വിരമിക്കൽ പ്രായം. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതു മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചേക്കാം. പെൻഷൻപ്രായം നീട്ടുന്നത് അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കു മേൽ പല വകുപ്പുകളും മൗനം പാലിച്ചെന്നാണ് ധനവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നിർദേശങ്ങൾക്കു മേൽ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും കുറിപ്പ് കൈമാറിയിരുന്നു.

എന്നാൽ നിയമ വകുപ്പ് മാത്രമാണ് പ്രതികരിച്ചത്. തങ്ങൾക്കു കീഴിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. ഒടുവിൽ ധനവകുപ്പ് ഫയൽ മന്ത്രിസഭയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പെൻഷൻപ്രായം നീട്ടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നതിനാൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദേശത്തെ ധനവകുപ്പ് എതിർത്തുമില്ല. ഫലത്തിൽ കാര്യമായി ചർച്ചകളൊന്നും നടത്താതെയാണ് വിഷയം മന്ത്രിസഭയുടെ മുന്നിലെത്തിയത്.

കെഎസ്ഇബി, കെഎസ്ആർടിസി, ജല അതോറിറ്റി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻപ്രായം 60 ആക്കണമെന്ന ആവശ്യം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ കാലങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സർക്കാർ വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൗ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻപ്രായവും കൂട്ടാൻ‌ സർക്കാരിനു കഴിയില്ല.

English Summary: Employees confused over government of kerala decision to freeze raise in retirement age