കാർ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പിതാവും മകനും മരിച്ചു

ആലക്കോട് (കണ്ണൂർ) ∙ പോർച്ചിൽനിന്നു പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കിണറ്റിലേക്കു മറിഞ്ഞ് പിതാവും മകനും മരിച്ചു. നെല്ലിക്കുന്നിലെ താരാമംഗലം മാത്തുക്കുട്ടി (മാത്യു-58), മകൻ വിൻസ് (19) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ആലക്കോട് ടൗണിലേക്കു പോകാൻ കാർ തിരിക്കുന്നതിനിടെ രാവിലെ പത്തോടെയായിരുന്നു അപകടം.

20 മീറ്ററോളം‍ അകലെയുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് ആൾമറ തകർത്തു കാർ വീണു. വിൻസാണ് ഓടിച്ചിരുന്നത്. മാത്തുക്കുട്ടി പിന്നിലായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഏറെ പണിപ്പെട്ട് കാറിന്റെ പിൻഗ്ലാസ് തകർത്ത് ഇരുവരെയും പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആറു മീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ മൂന്നു മീറ്ററോളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്തുക്കുട്ടി ആലക്കോട് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു.

വിൻസിനെ പരിയാരം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പരേതരായ ലൂക്കോസിന്റെയും അന്നക്കുട്ടിയുടെയും മകനാണ് മരിച്ച മാത്തുക്കുട്ടി. കഴിഞ്ഞദിവസം മാനന്തവാടി സഹായ മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനായ മാർ അലക്സ് താരാമംഗലത്തിന്റെ സഹോദരനാണ്.

ഉദയഗിരി പല്ലാട്ട് ഷൈജയാണ് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ. മറ്റു മക്കൾ: ആൻസ്, ലിസ് (നഴ്സ്, ജർമനി), ജിസ് (എംടെക് വിദ്യാർഥിനി, ജർമനി). മരുമകൻ: ബാലപുരം തെക്കേപ്പറമ്പിൽ ആൽബിൻ. വിൻസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് മൈസൂരുവിൽ നഴ്സിങ് കോളജിൽ ചേർന്നിരുന്നു. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4ന് പാത്തൻപാറ സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ചിൽ.

English Summary: Father and son died in car accident in kannur