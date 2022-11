പെൻഷൻപ്രായം കൂട്ടാൻ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച; ദിവസങ്ങളോളം മറച്ചുവച്ചു ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻപ്രായം കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മന്ത്രിസഭ എടുത്ത തീരുമാനം ദിവസങ്ങളോളം മറച്ചുവച്ചതായും ആക്ഷേപം. ഇത് ഉത്തരവായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പുറത്തറിഞ്ഞത്. യുവജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അറിയാതെ മന്ത്രിസഭയുടെ അജൻഡയിൽ കടന്നു കൂടുമോ എന്ന സംശയം ബാക്കിനിൽക്കുകയാണ്.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകീകരണം സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഒരു മാസം മുൻപ് മന്ത്രിസഭയുടെ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. വ്യവസായം, കൃഷി, ധനം, വൈദ്യുതി, ഗതാഗത വകുപ്പുകൾക്കു കീഴിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ മന്ത്രിമാർ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം തേടി. തുടർന്നുള്ള 3 മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റിവച്ചു. എന്നിട്ടും എൽഡിഎഫ് അംഗീകരിക്കാത്ത പെൻഷൻ പ്രായവർധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശം കണ്ടെത്താൻ മന്ത്രിമാർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

പബ്ലിക് സെക്ടർ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ബോർഡ് (റിയാബ്) ചെയർമാൻ തലവനായ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാണ് വിരമിക്കൽപ്രായം കൂട്ടിയത്. ജല അതോറിറ്റി, കെഎസ്ആർടിസി, വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഒഴികെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിനു പൊതു ചട്ടക്കൂട് നടപ്പാക്കാനും ഇതോടൊപ്പം തീരുമാനിച്ചു. ഈ 3 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പഠനം നടത്താൻ എൻ.ശശിധരൻ നായർ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. 4 മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം.

